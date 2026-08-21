Spotkania Rodzinne w Jarocinie. Były zawody, nagrody i koncerty

Dzień rozpoczął się od warsztatów wędkarskich „Jarocin z Wędką”. Dzieci pod okiem instruktorów uczyły się przygotowywania zestawów i wędkowania metodą spławikową oraz method feeder. Na koniec wzięły udział w konkursie obejmującym quiz, rzut do celu i rzut czerpakiem na czas.

Po południu rozpoczął się IV Turniej Sołectw Gminy Jarocin o nagrodę Wójta Gminy Jarocin. W rywalizacji zwyciężyło sołectwo Jarocin. Drugie miejsce zajęły Szwedy, a trzecie Domostawa. Pozostałe siedem sołectw otrzymało nagrody za udział i zaangażowanie.

Podczas imprezy wręczono również doroczne nagrody Wójta Gminy Jarocin „Złote Wiewiórki”. W tym roku otrzymali je: Władysław Szpunar, Zespół Śpiewaczy „Wesołe Kumosie”, Stowarzyszenie „Trzy Pokolenia” ze Ździar oraz Jarociński Klub Biegacza.

Kolejnym punktem było wręczenie stypendiów Wójta Gminy Jarocin dla 12 najzdolniejszych uczniów.

Podsumowano także Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Latające cuda natury 2026”. Pierwsze miejsce zajął Marek Roszkowicz za zdjęcie „Złoty strzał”. Drugie miejsce zdobyła Wioletta Kubisiak za „Pieśń trzciniaka”, a trzecie Maciej Szałajko za fotografię „Pełnia spokoju”. Wyróżnienie otrzymała Ewa Ressel za zdjęcie „Poranek nad jeziorem”.

Na scenie zaprezentowali się artyści Gminnego Ośrodka Kultury w Jarocinie, w tym Zespół Taneczny Element, sekcja wokalna oraz zespoły ludowe Jargocianie, Brokaty i Wesołe Kumosie. Wystąpili również młodzi wokaliści z Jarocina - Kamila, Emilia i Konrad.

Wieczorem publiczność bawiła się przy występach Sylwii Piotrowskiej i zespołu Brathanki, a imprezę zakończył DJ Duck.

Na uczestników czekały także stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, lokalnych rękodzielników i instytucji. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci oraz wystawy zdjęć z konkursu „Latające cuda natury 2026”.

Zdjęcia GOKSTiR w Jarocinie