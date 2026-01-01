„Spotkajmy się w Stalowej”. Warsztaty artystyczne dla młodzieży już w ten weekend

Uczestnicy będą mogli zastanowić się nad tym, czym jest dla nich Stalowa Wola - jakie miejsca są dla nich ważne, gdzie spotykają się z przyjaciółmi i jakie wspomnienia z miasta zabiorą ze sobą w przyszłość. Wydarzenie ma zachęcić młodych ludzi do odkrywania lokalnej tożsamości poprzez sztukę.

Film na początek

Weekendowe spotkanie rozpocznie się w sobotę, 14 marca o godz. 16.00 w Kino Wrzos w Stalowej Woli. Widzowie zobaczą film Księżniczka Mononoke w reżyserii Hayao Miyazaki - jedną z najbardziej znanych animacji japońskiego studia Ghibli. Produkcja opowiada o konflikcie między światem natury a rozwijającą się cywilizacją i od lat uznawana jest za jeden z ważniejszych filmów współczesnej animacji. Wstęp na pokaz jest wolny.

Spacer i warsztaty w niedzielę

Druga część wydarzenia odbędzie się w niedzielę, 15 marca w Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli.

O godz. 11.00 rozpocznie się spacer po mieście pod hasłem „Aktywne mapowanie miasta”. Uczestnicy, pod opieką studentek Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, będą tworzyć własne mapy Stalowej Woli - zaznaczając na nich miejsca ważne, związane ze wspomnieniami czy codziennymi spotkaniami.

Po spacerze, o godz. 13.00, zaplanowano warsztaty tworzenia zinów, czyli autorskich mini-magazynów artystycznych. Podczas zajęć młodzież będzie mogła wykorzystać rysunek, kolaż, fotografie czy teksty i stworzyć własną publikację inspirowaną miastem.

Udział bez zapisów

Udział w spacerze i warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy podkreślają, że można wziąć udział zarówno w całym wydarzeniu, jak i tylko w wybranej jego części. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy.

Projekt realizowany jest we współpracy z Wydziałem Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.