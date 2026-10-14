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Stalowa Wola 14 października 2026

Sportowe sukcesy Stalowej Woli. PSP 3, SLO i I LO im. KEN wśród najlepszych na Podkarpaciu

Trzy szkoły ze Stalowej Woli znalazły się wśród dziesięciu najlepszych placówek w województwie podkarpackim w ramach współzawodnictwa sportowego za rok szkolny 2025/2026. Podczas I Podkarpackiej Gali Sportu Szkolnego doceniono również młode talenty artystyczne. Pierwsze miejsce w konkursie plastycznym zdobyła Izabela Flis, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Westerplatte.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

7 października 2026 roku w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale odbyła się I Podkarpacka Gala Sportu Szkolnego. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli szkół, samorządów, klubów sportowych, nauczycieli, działaczy oraz młodzież zaangażowaną w rozwój sportu szkolnego w regionie.
Uroczystość była okazją do podsumowania wyników współzawodnictwa sportowego za rok szkolny 2025/2026, wręczenia nagród i wyróżnień oraz uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla sportu szkolnego. Podczas gali nagrodzono także laureatów konkursów plastycznego i fotograficznego, pokazujących sport z perspektywy młodych twórców.

Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia było ogłoszenie wyników wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego szkół. W gronie dziesięciu najlepszych szkół podstawowych na Podkarpaciu znalazła się Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Stalowej Woli, która zajęła 10. miejsce.

Szkoły podstawowe

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Tarnobrzegu
2. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych
3. Szkoła Podstawowa Nr 14 w Krośnie
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Dębicy
5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dynowie
6. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pruchniku
7. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sanoku
8. Szkoła Podstawowa w Bliznem
9. Szkoła Podstawowa Nr 14 w Przemyślu
10.Szkoła Podstawowa Nr 3 w Stalowej Woli

Powody do zadowolenia ma także szkolnictwo ponadpodstawowe w Stalowej Woli. Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida zajęło 8. miejsce, a I LO im. Komisji Edukacji Narodowej - dziewiate miejsce w klasyfikacji najlepszych szkół ponadpodstawowych w województwie podkarpackim.

Szkoły ponadpodstawowe

1. Zespół Szkół Sportowych w Rzeszowie
2. I Liceum Ogólnokształcące w Sanoku
3. Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej
4. II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy
5. I Liceum Ogólnokształcące w Krośnie
6. Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku
7. II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu
8. Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Stalowej Woli
9. I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Stalowej Woli
10. I Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu

W nagrodę szkoły, które zajęły miejsca I-X otrzymały dyplomy oraz vouchery na zakup sprzętu sportowego, który może posłużyć do dalszego rozwijania sportowych umiejętności uczniów. Obecność trzech szkół ze Stalowej Woli w wojewódzkiej pierwszej dziesiątce podkreśla znaczenie systematycznej pracy, zaangażowania młodzieży i tworzenia warunków do rozwijania sportowych talentów.

Podczas gali doceniono również kreatywność młodych ludzi. W konkursie plastycznym „Sport w wyobraźni ucznia” pierwsze miejsce w kategorii wiekowej 14–15 lat zdobyła Izabela Flis z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Stalowej Woli. Jej sukces pokazuje, że sport może inspirować nie tylko do rywalizacji i aktywności fizycznej, ale również do twórczego wyrażania emocji, wyobraźni i własnego spojrzenia na sportowe zmagania. Z uwagi na nieobecność laureatki dyplom i nagrodę odebrała w jej imieniu Dorota Skrzypek-Gajda, wicedyrektor szkoły.

Gospodarzem wydarzenia była Dorota Nowak-Maluchnik – Podkarpacka Kurator Oświaty i Prezes Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie, a wśród gości znaleźli się: Matylda Kowal - lekkoatletka, dwukrotna olimpijka, Krzysztof Ignaczak - były reprezentant Polski w siatkówce, mistrz świata z 2014 roku, Jolanta Płonka - kierownik oddziału Sportu DENiS UM WP, Dariusz Abramuk - sekretarz generalny Szkolnego Związku Sportowego, Jerzy Janusz - wiceprezes Podkarpackiego WSZS w Rzeszowie, Jerzy Bednarz – zastępca starosty rzeszowskiego oraz Justyna Placha-Adamska - zastępca burmistrza Boguchwały. Galę poprowadził Jacek Bigus - wiceprezes Podkarpackiego WSZS.

Na zdjęciu, od lewej: Krzysztof Ignaczak - były reprezentant Polski w siatkówce, Dorota Nowak-Maluchnik - Podkarpacka Kurator Oświaty i Prezes Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie, Artur Karlik - nauczyciel wf w PSP 3, Martyna Sioda - uczennica PSP 3 oraz Dorota Skrzypek-Gajda - zastępca dyrektora PSP 3

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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