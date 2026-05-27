Sportowa „Dwójka” przejdzie modernizację sal gimnastycznych

Dwie sale gimnastyczne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stalowej Woli przejdą kompleksową przebudowę. Miasto ogłosiło przetarg na realizację inwestycji, która ma poprawić warunki prowadzenia zajęć sportowych i unowocześnić szkolną infrastrukturę.

Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Prace obejmą część sportową znajdującą się w północno-wschodniej części budynku szkoły. Modernizacja zostanie przeprowadzona na poziomie parteru, jednak zakres robót będzie szeroki – od wymiany podłóg i wyposażenia po poprawę bezpieczeństwa oraz instalacji technicznych.

W pierwszej kolejności wykonawca zdemontuje dotychczasowe wyposażenie obu sal gimnastycznych. Następnie pojawi się nowa nawierzchnia sportowa wykonana na legarach wraz z nowym oznakowaniem boisk i systemem montażu sprzętu sportowego. Dzięki temu przestrzeń będzie można łatwiej dostosować do różnych dyscyplin, m.in. koszykówki, siatkówki czy piłki nożnej.

Projekt zakłada również wymianę części stolarki oraz usunięcie stalowych zabezpieczeń okien. Zmodernizowane mają zostać także elementy wpływające na komfort użytkowania sal, w tym akustyka i doświetlenie wnętrz.

W obu obiektach zamontowane zostaną siatki piłkochwytów, które zwiększą bezpieczeństwo podczas zajęć i ograniczą ryzyko uszkodzeń. Szkoła zyska też nowe wyposażenie sportowe. W planach są m.in. nowe tablice do koszykówki, drabinki gimnastyczne, bramki do piłki ręcznej, drążki oraz kompletne systemy do gry w siatkówkę.

Modernizacja obejmie także instalację elektryczną i oświetlenie. Nowe oprawy mają zapewnić lepsze warunki do prowadzenia zajęć oraz zmniejszyć zużycie energii.

W ramach inwestycji przewidziano również prace związane z zabezpieczeniem konstrukcji. Część elementów zostanie pokryta farbami ogniochronnymi, a stropodach przejdzie konserwację i odświeżenie.

Całość zakończy się pracami wykończeniowymi, obejmującymi m.in. malowanie ścian i uporządkowanie pomieszczeń.

Miasto zakłada, że po zakończeniu robót szkoła zyska nowoczesne zaplecze sportowe dostosowane zarówno do codziennych lekcji wychowania fizycznego, jak i treningów prowadzonych w oddziałach mistrzostwa sportowego.

Termin realizacji inwestycji wynosi sześć miesięcy od momentu podpisania umowy. Firmy zainteresowane wykonaniem zadania mogą składać oferty do 18 czerwca 2026 roku.

