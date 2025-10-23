Sport, tradycja i biegiem świętowanie 11 listopada

Organizatorem biegu jest Urząd Miasta Stalowej Woli oraz Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola, przy współpracy z SiR Stalowa Wola Sp. z o.o. i Parafią Matki Bożej Królowej Polski. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny.

Trasa i harmonogram

Start i meta biegu znajdą się na Alejach Jana Pawła II, tradycyjnie na wysokości Bazyliki Konkatedralnej. Początek imprezy zaplanowano na godzinę 14:00, a bieg główny na dystansie 5 km wystartuje o 15:30. Wcześniej odbędą się biegi dziecięce i młodzieżowe. Długość trasy dostosowana będzie do wieku uczestników, z dystansami od 250 do 800 metrów. Dekoracje zwycięzców i uroczyste zakończenie zawodów przewidziano na godziny popołudniowe.

Uczestnictwo i zapisy

W biegu głównym mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy ukończyli 16. rok życia. Zapisy do 7 listopada TUTAJ lub osobiście w dniu wydarzenia w biurze zawodów czynnym od 10.30 do 14.30. Opłata startowa wynosi 50 zł przy rejestracji online i 60 zł w dniu zawodów. Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy z koszulką, numerem i chipem, a na mecie – pamiątkowy medal oraz gorący posiłek.

Zapisy do biegów dziecięcych i młodzieżowych w dniu zawodów.

Klasyfikacje i nagrody

Zawodnicy rywalizować będą w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz w ośmiu kategoriach wiekowych. Dla najlepszych przewidziano atrakcyjne nagrody pieniężne i puchary. W biegach młodzieżowych na uczestników czekają medale, upominki. Prowadzona także będzie punktacja szkół.

Bezpieczeństwo i atmosfera

Bieg odbędzie się niezależnie od pogody. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną, depozyt, możliwość skorzystania z natrysków oraz ciepłą, rodzinną atmosferę. Uczestnicy proszeni są o zachowanie zasad regulaminu i odpowiedzialne podejście do rywalizacji.

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Paweł Drapała, tel. 602 176 299.