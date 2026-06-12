Sport, integracja i zdrowe nawyki

Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie „Nadzieja”, Zespół Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli oraz Klub Sportowy PROMYK. Inicjatywa realizowana jest w ramach programu „Młodzi Sportowcy”, którego celem jest zachęcanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami do aktywności fizycznej oraz budowanie zdrowych nawyków.

Na uczestników czekały nie tylko konkurencje sportowe, ale także liczne zabawy, tańce i atrakcje integracyjne. Organizatorzy zadbali również o zdrowy poczęstunek. Stoły uginały się od świeżych owoców, kompotów i wartościowych przekąsek, pokazując, że zdrowe odżywianie może być smaczne i atrakcyjne.

- Mamy konkurencje sportowe, zabawy, tańce. To integracja, ale przygotowaliśmy również zdrowe przekąski, napoje, tak żeby pokazać, że to, co zdrowe, może być również smaczne - podkreślała Barbara Nabrzeska, dyrektor Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.

W tym wydarzeniu najważniejsze nie były jednak wyniki czy miejsca na podium. Liczyły się przede wszystkim uśmiech, zaangażowanie i wspólne spędzanie czasu. Każdy uczestnik był zwycięzcą już w chwili przekroczenia linii startu.

- Promujemy zdrowy styl życia, zdrowe jedzenie, trochę zabaw, trochę gier po to, żeby było miło i przyjemnie. Pokazujemy, że fajnie jest się ruszać, żeby nasi zawodnicy widzieli, że ta potrzeba ruchu jest super, bo ona też daje im rozwój i motywację. Jeśli nie dostosuje się aktywności do możliwości naszych dzieciaków, to z tego nic nie będzie. A dziś pokazujemy, że można świetnie spędzać czas bawiąc się sportem - mówił Krzysztof Chrustowski nauczyciel w Zespole Szkół nr 6 Specjalnych.

Jak podkreślają organizatorzy, takie inicjatywy mają ogromne znaczenie nie tylko dla rozwoju sprawności fizycznej uczestników, ale również dla ich integracji społecznej, budowania pewności siebie i rozwijania pasji sportowych. Dla wielu młodych zawodników udział w podobnych wydarzeniach jest początkiem większej sportowej przygody.