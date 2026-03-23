Sport, integracja i rywalizacja

Zawodnicy mierzyli się w różnorodnych konkurencjach, wymagających nie tylko sprawności fizycznej, ale także sprytu, współpracy oraz zaangażowania. Rywalizacja była zacięta, a każda drużyna walczyła o jak najlepszy wynik, by sięgnąć po puchar.

Choć sportowa rywalizacja stała na wysokim poziomie, równie istotna była atmosfera wydarzenia. Spartakiada stała się okazją do integracji młodzieży, wspólnego spędzenia czasu oraz budowania relacji między uczniami różnych szkół.

Na zakończenie najlepsi uczestnicy zostali uhonorowani medalami, pucharami oraz nagrodami ufundowanymi przez licznych sponsorów. Wyróżnienia wręczyły: zastępca prezydenta miasta Monika Pachacz-Świderska, przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Krzek oraz przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej Maja Pogorzelec.

Organizatorami Spartakiady 2026 byli: Miasto Stalowa Wola, Młodzieżowa Rada Miejska w Stalowej Woli oraz Sport i Rekreacja Stalowa Wola (SiR). Wydarzenie po raz kolejny pokazało, jak ważną rolę odgrywa sport w życiu młodych ludzi oraz jak duży potencjał integracyjny mają tego typu inicjatywy.