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Stalowa Wola 8 października 2026

Spore zainteresowanie miejskim przetargiem

Dziesięć firm zgłosiło się do przetargu na budowę mieszkań treningowych i wspomaganych w Stalowej Woli. Będą z nich korzystać osoby, które potrzebują pomocy w codziennym życiu, ale nie wymagają całodobowej opieki. Najtańsza oferta opiewa na 2,78 mln zł, a najdroższa na blisko 5 mln zł.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W planowanym budynku znajdą się trzy oddzielne mieszkania, w których będzie mogło zamieszkać łącznie osiem osób. Jedno mieszkanie wspomagane przeznaczone będzie dla dwóch mieszkańców, natomiast dwa pozostałe, treningowe, pomieszczą po trzy osoby.

Czym różnią się mieszkania treningowe od wspomaganych? W tych pierwszych mieszkańcy będą uczyć się samodzielnego funkcjonowania. Chodzi o codzienne czynności, takie jak przygotowywanie posiłków, sprzątanie, planowanie dnia czy gospodarowanie własnym czasem. Mieszkania wspomagane będą natomiast przeznaczone dla osób, które potrzebują pomocy w codziennym życiu, ale mogą mieszkać poza placówką zapewniającą całodobową opiekę.

- To kolejna inwestycja w Stalowej Woli skierowana do osób, które najbardziej potrzebują naszej pomocy i troski. Chcemy tworzyć miasto, w którym każdy mieszkaniec ma swoje miejsce i może żyć możliwie najbardziej samodzielnie, bez względu na swoją sytuację życiową czy stopień potrzebnego wsparcia - podkreśla Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

Planowany budynek będzie miał 482,7 mkw. powierzchni użytkowej. W ramach inwestycji wykonane zostaną również niezbędne przyłącza, instalacje, oświetlenie oraz zagospodarowanie terenu.

Dziesięć ofert w przetargu. Najtańsza poniżej 3 mln zł

Zainteresowanie realizacją inwestycji jest spore. Do przetargu przystąpiło dziesięciu wykonawców, w tym dwie firmy ze Stalowej Woli.

Najniższą cenę, 2,78 mln zł, zaproponowała firma ZRB KOREM KOC z Jeżowego. Drugą najtańszą ofertę złożyła firma JAROSZ RAFAŁ z Janowa Lubelskiego, która wyceniła prace na 3,66 mln zł.

Najwięcej, bo blisko 4,98 mln zł, za wykonanie inwestycji oczekuje stalowowolska firma REM-BUD I.

Miasto zamierza przeznaczyć na budowę 4 056 937,71 zł. W tej kwocie mieści się siedem z dziesięciu złożonych ofert.

Obecnie trwa ich analiza. Po wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy firma będzie miała 20 miesięcy na zakończenie prac.

Nowe mieszkania mają umożliwić osobom wymagającym wsparcia prowadzenie możliwie samodzielnego życia, bez konieczności stałego pobytu w placówce opiekuńczej.

Źródło: UM Stalowa Wola

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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