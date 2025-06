Spółdzielcze obrachunki

W zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli jest 179 budynków mieszkalnych; 10623 lokali mieszkalnych o powierzchni 579534 metrów kw., w tym 6322 lokali mieszkalnych wyodrębnionych; 335 lokali użytkowych, w tym 48 lokali użytkowych wyodrębnionych; 860 garaży, w tym 163 garaży wyodrębnionych; 9 lokali własnych z kotłownią.

Z kolei zasoby Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego to: 46 budynków (w tym 6 w Nisku), 2296 mieszkań (500 w Nisku), 135 lokali użytkowych (6 w Nisku). Powierzchnia użytkowa wszystkich lokali to 132765 metrów kw. (28281 metrów kw. w Nisku)

Artur Szklener po raz pierwszy otrzymał absolutorium jako prezes Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. Został nim w lipcu 2024 r. po odejściu na emeryturę Małgorzaty Stańkowskiej. Był jej zastępcą od kwietnia 2015 r.

Z kolei jego obecny zastępca ds. technicznycnh, Mirosław Walec (tę funkcję też pełni od lipca 2024 r.) był wcześniej wieloletnim członkiem i przewodniczącym (przez dwie kadencje) rady nadzorczej SBM.

Za udzieleniem absolutorium prezesowi Szklenerowi głosowało 55 uczestników walnego, a wiceprezesowi Walcowi – 47. Uczestniczyło w nim ok. 70 spółdzielców.

Wcześniej walne przyjęło sprawozdania rady nadzorczej oraz zarządu z działalnoścu tych organów w 2024 r. i sprawozdanie finansowe za tenże okres.

Jak podzielono nadwyżkę

Nadwyżka bilansowa (zysk netto) za 2024 r. wyniosła w SBM rekordowe 821 tys. 821 zł i 43 gr. Walne podzieliło je w sposób następujący:

*300 tys. zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w latach następnych, w zakresie obciążającym członków proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali, według stanu członkostwa na dzień 31 grudnia 2024 r. Czyli bonifikata w opłatach za mieszkania wyniesie w 2026 r. 15 gr za metr kwadratowy (tak jak obecnie).

*400 tys. zł z nadwyżki skierowano na pokrycie wydatków związanych z opłatą eksploatacyjną na fundusz remontowy, czyli na zwiekszenie funduszu remontowego SBM

*121 tys. 821 zł i 43 gr to z kolei kwota, którą zasilono fundusz zasobowy SBM.

Nie będzie budowy nowych bloków

W 2024 r. SBM zarządzała 4 wspólnotami mieszkaniowymi w Stalowej Woli. Wynagrodzenie z tego tytułu stanowi dodatkowe źródło dochódów SBM, i ten kierunek dziaiałności będzie kontynuowany.

W ubiegłym roku SBM nie prowadziła żadnych wiekszych inwestycji. Nie przewiduje też takich przedsięwzięć, jak np. budowa nowych bloków, w najbliższej przyszłości.

Co i za ile remontowano

W 2024 r. wpływy na fundusz remontowy SBM wyniosły 3 mln 468 tys. 295 zł, z czego naliczenia to 3 mln 344 tys. 89 zł. Z funduszu remontowego wydano 2 mln 641 tys. 22 zł. Na co poszły te pieniądze?

docieplenie budynków – 349 tys. 615 zł

remonty ogólnobudowlane – 1 mln 160 tys. 199 zł

remonty saniterne – 316 tys. 867 zł

remonty elektryczne – 342 tys. 445 zł

wymiana stolarki okiennej – 24 tys. 547 zł

remont wind – 207 tys. 84 zł

mlowanie klatek schodowych – 102 tys. 370 zł

pozostałe wydatki 72 tys. 704 zł

Spadające zadłużenie i nieskuteczne egzekucje

Na koniec 2024 r. zadłużenie członków SBM z tytułu dostaw i usług wynosiło blisko 755 tys. zł.

W ogromnej wiekszości były to opłaty za mieszkania, z którymi zalegało 698 osób (na koniec 2023 r. były to 834 osoby). Kwotowowo stosunku do roku 2023 zadłużenie zmniejszyło się o 651 tys. zł.

– Oznacza to, że prowadzone czynności windykacyjne okazały się skuteczne i efektywne. Pomimo tego spółdzielnia w dalszym ciągu boryka się z dużym gronem dłużników. (...) Egzekucje komornicze są także bezskuteczne, ponieważ dłużnicy są niewypłacalni, posiadają zajęcia z innych tytułów lub nie posiadają oficjalnie dochodów podlegających egzekucji – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Płynność i rentowność na plusie

– Sytuację finansową i majątkową SBM w 2024 r. należy ocenić jako stabilną, nie wystepują zagrożenia finansowe dla jej przyszłego funkcjonowania. SBM finansuje bieżącą działalnośc bez zaciągania kredytów. Pożyczki zaciągane są na remonty wind (w części zostały umorzone). Płynność i dyscyplina finansowa są zachowane, a wskaźniki rentowności są dodatnie – to wnioski ze sprawozdania zarządu za 2024 r.

Zatrudnienie w SBM wyniosło w ubiegłym roku 32,6 etatu: pracownicy umysłowi (20,85), fizyczni (10,75). Fundusz płac zamknał się kwotą 2 mln 703 tys. 936 zł.

Walne podwyższyło też o 4 mln zł (z 10 do 14) kwotę najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągać zarząd SBM.

Najwyższa nadwyżka – największa bonifikata

W Spółdzielni Mieszkaniowej (SM) w Stalowej Woli, największym dysponencie mieszkań w mieście, bonifikata w 2026 r. wyniesie rekordowe 40 gr za metr kw. lokalu (było 38 gr). Taka ulga w opłatach było możliwa dzięki najwyższej w historii nadwyżce bilansowej.

Za 2024 r. wyniosła ona w SM 3 mln 533 tys. 212 zł. Walne podzieliło ją następująco:

*2 mln 135 tys. 649 zł przeznaczono przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, czyli na wspomnianą 40-groszową bonifikatę

*435 tys. 58 zł skierowano na fundusz zasobowy

*66 tys. 715 zł przesunięto na działalnośc społeczno-kulturalną (remonty w Spółdzielczym Domu Kultury)

*500 tys. zł zasiliło Centralny Fundusz Remontowy

*256 tys. 937 zł to pożytki z nieruchomości

*138 tys. 851 zł to odszkodowania przekazane przez miasto za wywłaszczenia terenów przy budowie drogi osiedlowej przez Poręby

Prezesi z absolutorium

Podobie jak SBM, także w Spółdzielni Mieszkaniowej w 2024 r. powołany został nowy prezes. Tym sposobem, Bogdan Wojtala, wieloletni zastępca kolejnych prezesów w SM, po raz pierwszy otrzymał absolutorium jako szef tej spółdzielni (kieruje nią od 17 września ubiegłego roku). Za absolutorium dla Wojtali głosowało 107 uczestników walnego, 22 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Jego zastępczyni, Agnieszka Skórska (sprawuje tę funkcję od listopada 2024 r.) miała bardzo podobny wynik: 107 głosów za, 21 przeciw, 3 wstrzymujące się. Absolutorium otrzymał także Artur Pychowski, prezes SM do września 2024 r.: 96 głosów za, 27 przeciw, 3 wstrzymujące się.

Rad osiedli dalej nie będzie

Oprócz standardowych punktów porządku dzsiennego, na walnym zgłoszono też wniosek o przywrócenie rad osiedli, zlikwidowanych i wypisanych ze Statutu SM w 2022 r. Po długiej i miejscami emocjonalnej dyskusji wniosek nie uzyskał jednak większości.

Aby mógł być procedowany, konieczne byłby zmiany we wspomnianym statucie, a do tego trzeba większości 3/4 uczestników walnego. Padła więc propozycja, by wniosek o taką zmianę przygotować na kolejne walne, w 2026 r. Wniosek ten przepadł jednak w głosowaniu. Nie będzie więc pownownie czterech rad osiedli w Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli.

Walne zgodziło się natomiast na podwyższenie z 33,3 mln zł do 40 mln zł sumy zobowiązań, jaką może zaciągać zarząd SM.