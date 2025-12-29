Spokojne Święta na drogach powiatu niżańskiego

Podczas świątecznego weekendu funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Nisku czuwali nad bezpieczeństwem kierowców i reagowali na wszelkie wykroczenia drogowe. Mundurowi kontrolowali stan trzeźwości kierowców i zatrzymali dwóch nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego. Jeden z nich był sprawcą kolizji. Obaj stracili prawo jazdy i teraz odpowiedzą za swoje zachowanie przed sądem.

W sumie w ciągu tego przedłużonego weekendu na drogach powiatu niżańskiego doszło do 14 kolizji drogowych. Większość z nich była spowodowana niedostosowaniem prędkości do warunków panujących na drodze.

Policjanci apelują o zachowanie ostrożności, szczególnie w okresach zwiększonego ruchu, oraz przypominają o przestrzeganiu przepisów i trzeźwości za kierownicą.