Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Metro - Nisko
Fot. KPP Nisko
Nisko 29 grudnia 2025

Spokojne Święta na drogach powiatu niżańskiego

Za nami Święta Bożego Narodzenia, a niżańskie drogi okazały się w miarę bezpieczne. Policjanci nie odnotowali żadnych poważnych wypadków, jedynie kilkanaście drobnych kolizji.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Podczas świątecznego weekendu funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Nisku czuwali nad bezpieczeństwem kierowców i reagowali na wszelkie wykroczenia drogowe. Mundurowi kontrolowali stan trzeźwości kierowców i zatrzymali dwóch nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego. Jeden z nich był sprawcą kolizji. Obaj stracili prawo jazdy i teraz odpowiedzą za swoje zachowanie przed sądem.

W sumie w ciągu tego przedłużonego weekendu na drogach powiatu niżańskiego doszło do 14 kolizji drogowych. Większość z nich była spowodowana niedostosowaniem prędkości do warunków panujących na drodze.

Policjanci apelują o zachowanie ostrożności, szczególnie w okresach zwiększonego ruchu, oraz przypominają o przestrzeganiu przepisów i trzeźwości za kierownicą.

