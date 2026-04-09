Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Nisko 9 kwietnia 2026

Spojrzenie z dwóch stron obiektywu

Marcelina SOWA to jedna z tych Polek, które przedefiniowały pojęcie międzynarodowej kariery w świecie mody. Pochodząca z niewielkiego Niska modelka zaczęła swoją przygodę z branżą już jako nastolatka, kiedy niespodziewanie wygrała konkurs młodzieżowego magazynu i otworzyła sobie drzwi do świata największych wybiegów, kampanii i sesji zdjęciowych.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Dziś jej życie to nie tylko moda - to fotografia, artystyczna ekspresja oraz refleksja nad tym, co oznacza balans między karierą a rodziną. Rozmawiamy z nią o tym, jak odważne decyzje z młodości wpłynęły na jej życie, jak wspomina początki w Japonii czy Nowym Jorku, i jak patrzy teraz na przyszłość pełną nowych wyzwań i możliwości.

Pamiętasz moment, w którym poczułaś, że świat stoi przed tobą otworem?

- Myślę, że to nie był jeden konkretny moment, a raczej proces. Wyjazdy zawsze budziły we mnie ciekawość świata. Z czasem poczułam, że moja przyszłość nie ma limitów. Byłam wtedy jeszcze nastolatką, nie miałam sprecyzowanych planów ale już wiedziałam, że moje życie będzie pełne przygód.

Jakie fundamenty dało ci dorastanie w Nisku?

- Myślę, że spokojne dzieciństwo, bliskość rodziny i poczucie bezpieczeństwa to wartości, które miały ogromny wpływ na wszystkie moje decyzje i przygotowały mnie na odważne wybory życiowe. Dorastanie w małym mieście nauczyło mnie samodzielności. Wsparcie rodziny jest dla mnie nadal bardzo ważne. Zawsze chętnie wracałam i nadal wracam do Polski. Wiem, że bez tamtych lat w Nisku nie byłabym tą samą osobą.

Mimo życia za granicą Polska wciąż jest ważną częścią twojej codzienności?

- Mimo wielu lat spędzonych za granicą nadal czuję się w pełni Polką i wracam, gdy tylko mogę. Bywam w Polsce przynajmniej dwa razy w roku, moje dzieci również kochają Polskę. W Nisku wyciszamy się i naprawdę odpoczywamy.

Czy pamiętasz moment, w którym modeling przestał być przygodą, a stał się realną drogą zawodową?

- Moja przygoda z modelingiem rozpoczęła się zupełnie przypadkowo. Wtedy, razem z moimi rodzicami, nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę, z czym wiąże się moje zgłoszenie do konkursu miesięcznika „Dziewczyna”. Moim cichym marzeniem było zostać „Dziewczyną Miesiąca”. Udało się - wygrałam ten tytuł, a na wielkim wydarzeniu w stolicy, pełnym gości i celebrytów kilka miesięcy później zdobyłam także tytuł „Dziewczyny Roku”. Wszystko, co wydarzyło się po tym konkursie, przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Moja kariera rozwijała się bardzo szybko, już w gimnazjum pracowałam często za granicą, dopiero w klasie maturalnej zdecydowałam się na dłuższą przerwę. Po maturze od razu wyjechałam do Paryża i to była pierwsza świadoma zawodowa decyzja. Uwielbiałam Paryż, ale nie czułam się tam jednak jak w domu. Rok później mieszkałam już w Nowym Jorku...

To tylko fragment wywiadu z MARCELINĄ SOWĄ. Całość przeczytasz w marcowym numerze "Sztafety".

⬅️ Marcowy numer miesięcznika "Sztafeta"

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
Udostępnij artykuł:

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wywiady:

zobacz wszystkie
Edukacja, która daje skrzydła. Rozmowa z dr Magdaleną Bąk
Stalowa Wola
Edukacja, która daje skrzydła. Rozmowa z dr Magdaleną Bąk
Karpaty niczego nam nie ułatwiły
Stalowa Wola
Karpaty niczego nam nie ułatwiły
Stalowa Wola w operowych tonach
Stalowa Wola
Stalowa Wola w operowych tonach
Kameralne eventy i spotkania biznesowe w niecodziennej przestrzeni Art Cafe
Stalowa Wola
Kameralne eventy i spotkania biznesowe w niecodziennej przestrzeni Art Cafe
Z baru na kołach do własnej restauracji. „Metro” – nowe miejsce na kulinarnej mapie Niska
Nisko
Z baru na kołach do własnej restauracji. „Metro” – nowe miejsce na kulinarnej mapie Niska
„Miejsce „z duszą” na Rozwadowskiej 1”
Stalowa Wola
„Miejsce „z duszą” na Rozwadowskiej 1”
Podróż, która zmieniła wszystko. Jak Ajurweda doprowadziła Bogusława Kulkę do stworzenia salonu Aromaveda w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Podróż, która zmieniła wszystko. Jak Ajurweda doprowadziła Bogusława Kulkę do stworzenia salonu Aromaveda w Stalowej Woli
Zagrać w Bollywood? Niemożliwe nie istnieje
Zagrać w Bollywood? Niemożliwe nie istnieje
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu