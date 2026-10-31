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Stalowa Wola 31 października 2026

Śpiewak skarcił macierzysty klub. Stal przegrała z Sokołem Kleczew

Stal Stalowa Wola nie wykorzystała szansy, by awansować na jedno z miejsc w strefie barażowej o awans do Betclic 1. ligi. Zielono-czarni przegrali w 14. kolejce przed własną publicznością z Sokołem Kleczew 1:2. O zwycięstwie gości przesądził Kacper Śpiewak - wychowanek „Stalówki”, który po zakończeniu ubiegłego sezonu, przeniósł się do klubu z Wielkopolski.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Początek meczu ułożył się po myśli gospodarzy. Już w 4. minucie Stal objęła prowadzenie. Po dośrodkowaniu Patryka Zauchy z rzutu rożnego fatalny błąd przy próbie piąstkowania popełnił bramkarz Sokoła. Z jego pomyłki skorzystał Kwapisz i z około trzech metrów głową skierował ją do siatki.

Wydawało się, że „Stalówka” złapała odpowiedni rytm i będzie kontrolować przebieg spotkania. Goście nie zamierzali jednak składać broni. W 33. minucie doprowadzili do wyrównania, a sposób, w jaki zrobili to przyjezdni, zasługuje na szczególną uwagę. Bramkarza Stali kapitalnym uderzeniem z ponad 30 metrów pokonał Bartłomiej Juszczyk. 21-letni wychowanek Korony Kielce popisał się znakomitym strzałem, po którym futbolówka wylądowała w prawy górnym rogu bramki.

W 66. minucie przyjezdni przeprowadzili składną akcję, która zakończyła się zdobyciem drugiej bramki. Jakub Antczak i Kacper Śpiewak rozegrali efektowną dwójkową akcję przed polem karnym Stali, rozmontowując defensywę gospodarzy. Śpiewak znalazł się w sytuacji sam na sam ze Smyłkiem, zachował zimną krew i z około dziesięciu metrów posłał piłkę między nogami bramkarza „Stalówki”. Śpiewak nie celebrował zdobycia bramki, ale dla kibiców „Stalówki” było to małym pocieszeniem. Po ostatnim gwizdku sędziego radowała się za to kilkuosobowa grupa kibiców piłkarskich z Kleczewa.

Stal Stalowa Wola - Sokół Kleczew 1:2 (1:0)
1:0 Kwapisz (4), 1:1 Antczak (33), 1:2 Śpiewak (66)
Stal: Smyłek - Kwapisz, Żemło, Chrzanowski, Zaucha - Kamiński (71 Tomalski), Nawrocki (71 Żyra), Radecki (46 Rogalski), Hebel, Śliwa (87 Grabowski) - Jeleń (71 Wolny).
Sokół: Lis - Zieliński (77 Dari), Marcinkowski, Szymocha, Zimmer (46 Kostewycz) - Adamski, Piotrowski, Antczak (77 Tkaczyk), Dudziński (83 Wypych), Juszczyk (58 Ławrynowicz) - Śpiewak.
Sędziował Adam Sekuterski (Łódź)
Żółte kartki: Radecki, Kwapisz, Żyra, Żemło.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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