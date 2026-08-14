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Stalowa Wola 14 sierpnia 2026

Śpiew i scena dla różnych grup wiekowych. SDK prowadzi nabór do Studia Wokalnego VIVO i na „Sceniczne ABC”

Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli zaprasza na zajęcia prowadzone przez Kacpra Jocka. Studio Wokalne VIVO jest otwarte dla dzieci od 6. roku życia, młodzieży i dorosłych, natomiast nowe „Sceniczne ABC” skierowane będzie do uczestników do 18. roku życia. Najważniejsze są chęci, pasja i gotowość do rozwijania swoich umiejętności.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

Od uczestnika zajęć do nauczyciela kolejnych talentów

Kacper Jocek jest wokalistą, pedagogiem i absolwentem Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Łodzi. Regularnie koncertuje w Stalowej Woli, Warszawie i Łodzi, a swoje umiejętności rozwija pod okiem cenionych nauczycieli wokalu i songwriterów, m.in. Moniki „Mimi” Wydrzyńskiej.

Ze Spółdzielczym Domem Kultury związany jest już od 14 lat. To właśnie tutaj rozwijał swoją muzyczną pasję i zdobywał pierwsze doświadczenia. Dziś wraca w roli prowadzącego, aby pomagać innym odkrywać własny głos, budować pewność siebie i przygotowywać się do występów.

Studio Wokalne VIVO – głos, harmonia i praktyka sceniczna

Od roku Kacper Jocek prowadzi w Spółdzielczym Domu Kultury Studio Wokalne VIVO. Zajęcia odbywają się w kameralnych, dwuosobowych grupach, dzięki czemu program może zostać dopasowany do umiejętności, zainteresowań i potrzeb każdego uczestnika.

Podczas spotkań wokaliści pracują nad prawidłową emisją głosu, świadomym oddechem, interpretacją utworów oraz budowaniem harmonii i współbrzmienia. Ważną częścią nauki jest także przygotowywanie indywidualnie dobranego repertuaru.

Studio VIVO wyróżnia możliwość regularnej pracy z akompaniatorem. Śpiewanie z pianistą na żywo pozwala zdobywać praktyczne doświadczenie i poznawać realia pracy scenicznej. Uczestnicy biorą również udział w koncertach i konkursach, ucząc się panowania nad emocjami oraz coraz swobodniejszego kontaktu z publicznością.

Nowość od września – „Sceniczne ABC”

We wrześniu 2026 roku w Spółdzielczym Domu Kultury ruszą również nowe zajęcia pod nazwą „Sceniczne ABC”. Będą one skierowane do dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Uczestnicy będą pracować nad interpretacją tekstów, dykcją i recytacją, a także rozwijać wyobraźnię oraz umiejętności aktorskie. W programie znajdzie się również świadoma praca z emocjami, budowanie pewności siebie podczas publicznych wystąpień oraz przygotowywanie się do koncertów i wydarzeń artystycznych.

Zdobyte umiejętności mogą przydać się nie tylko na scenie. Wyraźne mówienie, panowanie nad tremą, swobodne wyrażanie emocji i większa pewność siebie pomagają również podczas szkolnych prezentacji, egzaminów oraz wielu codziennych sytuacji.

Studio VIVO także dla dorosłych

W przypadku Studia Wokalnego VIVO wiek nie stanowi ograniczenia. Oferta przeznaczona jest dla wszystkich chętnych od 6. roku życia – dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Nie trzeba mieć wcześniejszego doświadczenia wokalnego. Wystarczy chęć rozwoju, otwartość na nowe doświadczenia i gotowość do pracy nad własnymi możliwościami.

To propozycja zarówno dla osób, które marzą o występach, jak i dla tych, które chcą śpiewać dla własnej przyjemności, przełamać nieśmiałość albo poczuć się pewniej podczas publicznych wystąpień.

Jak zapisać się na zajęcia?

Zapisy oraz wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zajęć można uzyskać w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Okulickiego 32 w Stalowej Woli lub telefonicznie pod numerem 15 810 98 15.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

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