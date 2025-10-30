Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Stalowa Wola Nisko 30 października 2025

Specjalne linie na cmentarze w Stalowej Woli i Nisku

Mieszkańcy Stalowej Woli i Niska będą mogli skorzystać z dodatkowych, bezpłatnych linii komunikacji miejskiej uruchomionych z okazji dnia Wszystkich Świętych.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Stalowej Woli informuje, że 1 listopada 2025 r. (sobota, Wszystkich Świętych) kursować będą specjalne linie oznaczone symbolami C1, C2 i C3. Tego dnia autobusy ułatwią dojazd na cmentarze i powrót do centrum miasta.

Taki sam rozkład jazdy obowiązywać będzie również 2 listopada (niedziela, Dzień Zaduszny). Rozkłady linii C1, C2 i C3 są dostępne na przystankach autobusowych oraz na stronie internetowej www.mksstalowawola.pl.

Nisko: bezpłatna linia na Cmentarz

W Nisku również będzie można skorzystać ze specjalnej, darmowej linii autobusowej.

Kierunek: Cmentarz - odjazd z przystanku Dom Handlowy, następnie przejazd ulicą Podoficerską i zakończenie trasy na przystanku Cmentarz.

Kierunek: Dom Handlowy - autobus odjeżdża z tymczasowego przystanku przy Cmentarzu, dalej ulicami Tysiąclecia i Sandomierską, aż do przystanku Dom Handlowy (Biedronka).

Wszystkie przejazdy linią specjalną będą całkowicie bezpłatne.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

