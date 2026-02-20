Sparing z nutą wspomnień. Stal zmierzy się z Chełmianką

Choć będzie to tylko zwykły sparing, nie zabraknie w nim emocjonalnych akcentów i sportowych odniesień do niedawnej przeszłości. Szkoleniowcem zespołu z Chełma jest bowiem Ireneusz Pietrzykowski, który jeszcze do niedawna prowadził Stal. Przez 707 dni pracy w Stalowej Woli zapisał jedną z piękniejszych kart w najnowszej historii klubu, prowadząc drużynę do dwóch kolejnych awansów – najpierw do II, a następnie do I ligi.

W kadrze Chełmianki znajdują się także zawodnicy dobrze znani stalowowolskiej publiczności. Damian Urban, Michał Mydlarz oraz Adam Wilk reprezentowali barwy Stali właśnie w okresie pracy trenera Pietrzykowskiego. Kolejnym piłkarzem z przeszłością w „Stalówce” jest Radosław Adamski, który występował w sezonie 2016/2017.