Sparing. Stal Stalowa Wola - Avia Świdnik 2:2

Choć zespół gospodarzy wystąpił w mocno eksperymentalnym zestawieniu, w pierwszej połowie pozostawił po sobie korzystniejsze wrażenie. Stal częściej utrzymywała się przy piłce i prowadziła grę, natomiast Avia koncentrowała się przede wszystkim na defensywie, szukając swoich szans po szybkich kontratakach.Goście dwukrotnie przeprowadzili jednak bardzo groźne akcje i tylko świetne interwencje Mikołaja Smyłka, uchroniły gospodarzy przed utratą gola. W końcówce pierwszej połowy golkiper Stali był już jednak bezradny. Po dużym zamieszaniu w polu karnym piłka odbiła się od byłego napastnika Stalówki, Dawida Łąckiego, i wpadła do siatki. Było to klasyczne trafienie „do szatni”, ponieważ arbiter po wznowieniu nie pozwolił już na rozegranie akcji i zakończył pierwszą część spotkania.

Po przerwie inicjatywę przejęła Avia. Ożywienie w grze gości przyniosło wejście Dave'a Djalmy Assunção, Angolczyka posiadającego również brytyjski paszport. Dynamiczny skrzydłowy znacząco podniósł tempo gry swojej drużyny i w 77. minucie przypieczętował jej przewagę. Po akcji prawą stroną pola karnego oddał precyzyjny, płaski strzał lewą nogą, a piłka wpadła do bramki tuż przy słupku.

Dwubramkowa strata zmobilizowała Stal do zdecydowanych ataków w końcówce spotkania. Efekty przyszły niemal natychmiast. Po stałym fragmencie gry najlepiej w polu karnym odnalazł się Furtak, który z bliskiej odległości zdobył kontaktowego gola. W 88. minucie celnie z rzutu wolnego uderzył Maksymilian Hebel. Kilka chwil wcześniej piłka po jego uderzeniu trafiła w poprzeczkę.

Stal Stalowa Wola - Avia Świdnik 2:2 (0:1)

0-1 Łącki (45), 0-2 Assunção (77), 1-2 Furtak (82), 2-2 Hebel (88)

Stal: Smyłek - Furtak, Żemło, Tomalski (56 zawodnik testowany), Zaucha (76 zawodnik testowany), Śliwa (76 Piotrowski), Wolny (46 Hebel), Kamiński (56 Książek), zawodnik testowany (46 zawodnik testowany), zawodnik testowany (56 zawodnik testowany), zawodnik testowany (73 Opoka).

Avia: (I połowa): Jakubowski - Wróblewski, Kursa, Zbozień, Kalinowski (31 Karasiewicz), Uliczny, Kamiński, Niepsuj, Remeniuk, Falbierski, Łącki. (II połowa): Białka - Kołodziejski, Orzechowski, Kumorek, Pigiel, Kryeziu, Jodłowski, Karasiewicz (60 Assunção), Aftyka, Zuber, Wełniak.