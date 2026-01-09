Miesięcznik
Dawid Wolny (z prawej) strzelcem pierwszej bramki dla Stali w roku 2026
Stalowa Wola 9 stycznia 2026

Sparing nr 1: Motor Lublin - Stal Stalowa Wola 5:1

5 stycznia drużyna Stali Stalowa Wola wznowiła treningi i rozpoczęła okres przygotowawczy do drugoligowej rundy wiosennej, a już cztery dni później, w piątek 9 stycznia rozegrała pierwszy sparing z Motorem w Lublinie. Wyraźnie lepszy był zespół Ekstraklasy, wygrywając 5:1.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Gospodarze pierwszego gola w meczu rozgrywanym w namiocie Lubelskiej Akademii Futbolu, strzelili już w 9. minucie Holender Bradly van Hoeven ograł do Mathieu Scaleta, a Francuz popisał się celnym strzałem pod poprzeczkę stalowowolskiej bramki, której strzegł w pierwszej połowie Mikołaj Smyłek. W 39. minucie wyrównał z rzutu karnego, podyktowanego za zagranie ręką jednego z piłkarzy Motoru, Dawid Wolny. Trzy minuty później zespół z Lublina ponownie objął prowadzenie, a strzelcem gola był Karol Czubak.

Na drugą połowę obaj trenerzy wysłali nowe „jedenastki”. Lepiej prezentowała się ta, którą desygnował do gry trener Motoru, Mateusz Stolarski. W 52. minucie trzecią bramkę dla gospodarzy zdobył Portugalczyk Fabio Ronaldo, a w 74. minucie celnie do siatki przymierzył z kilkunastu metrów, Hiszpan Sergi Samper. Chwilę później Kacper Plichta po raz piąty umieścił piłkęw naszej bramce, ustalając końcowy wynik spotkania.

W meczu z Motorem trener Musiał sprawdzał przydatność do drużyny trzech piłkarzy.

Motor Lublin - Stal Stalowa Wola 5-1 (2-1)

1-0 Scalet (9), 1-1 Wolny (39-rzut karny), 2-1 Czubak (42), 3-1 Ronaldo (52), 4-1 Samper (74), 5-1 Plichta (77)

Motor, I połowa: Kukulski - Wójcik, Bartoš, Ede, Palacz, Król, Łabojko, Wolski, Scalet, van Hoeven, Czubak. II połowa: Tratnik - Brzozowski, Meyer, Matthys, Luberecki, Karasek, Samper, Lewandowski, Scalet (70 Plichta), Rodrigues, Ronaldo.

Stal, I połowa: Smyłek - Furtak, Żemło, Zaucha, Hebel, Surzyn, Wolny, Lelek,  testowany I,  testowany II,  testowany III. II połowa: Stępak -  Tyburczy,  Fedejko,  Łukawski,  Kukułowicz,  Opoka,  Kendzia,  Łącki,  testowany I (62  Bystrek),  testowany II (73  Wójs),  testowany III.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

