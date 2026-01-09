Sparing nr 1: Motor Lublin - Stal Stalowa Wola 5:1

Gospodarze pierwszego gola w meczu rozgrywanym w namiocie Lubelskiej Akademii Futbolu, strzelili już w 9. minucie Holender Bradly van Hoeven ograł do Mathieu Scaleta, a Francuz popisał się celnym strzałem pod poprzeczkę stalowowolskiej bramki, której strzegł w pierwszej połowie Mikołaj Smyłek. W 39. minucie wyrównał z rzutu karnego, podyktowanego za zagranie ręką jednego z piłkarzy Motoru, Dawid Wolny. Trzy minuty później zespół z Lublina ponownie objął prowadzenie, a strzelcem gola był Karol Czubak.

Na drugą połowę obaj trenerzy wysłali nowe „jedenastki”. Lepiej prezentowała się ta, którą desygnował do gry trener Motoru, Mateusz Stolarski. W 52. minucie trzecią bramkę dla gospodarzy zdobył Portugalczyk Fabio Ronaldo, a w 74. minucie celnie do siatki przymierzył z kilkunastu metrów, Hiszpan Sergi Samper. Chwilę później Kacper Plichta po raz piąty umieścił piłkęw naszej bramce, ustalając końcowy wynik spotkania.

W meczu z Motorem trener Musiał sprawdzał przydatność do drużyny trzech piłkarzy.

Motor Lublin - Stal Stalowa Wola 5-1 (2-1)

1-0 Scalet (9), 1-1 Wolny (39-rzut karny), 2-1 Czubak (42), 3-1 Ronaldo (52), 4-1 Samper (74), 5-1 Plichta (77)

Motor, I połowa: Kukulski - Wójcik, Bartoš, Ede, Palacz, Król, Łabojko, Wolski, Scalet, van Hoeven, Czubak. II połowa: Tratnik - Brzozowski, Meyer, Matthys, Luberecki, Karasek, Samper, Lewandowski, Scalet (70 Plichta), Rodrigues, Ronaldo.

Stal, I połowa: Smyłek - Furtak, Żemło, Zaucha, Hebel, Surzyn, Wolny, Lelek, testowany I, testowany II, testowany III. II połowa: Stępak - Tyburczy, Fedejko, Łukawski, Kukułowicz, Opoka, Kendzia, Łącki, testowany I (62 Bystrek), testowany II (73 Wójs), testowany III.