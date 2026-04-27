Stalowa Wola 27 kwietnia 2026

Spacer śladami architektury lat 50

Miłośnicy historii i architektury będą mieli okazję spojrzeć na Stalową Wolę z zupełnie innej perspektywy. 2 maja odbędzie się spacer architektoniczny poświęcony projektom Hanny Szwemin-Pater z lat 50.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wydarzenie poprowadzi Sławomir Mączka, który przybliży uczestnikom mniej znane oblicze miasta - powojenną architekturę i wpływ socrealizmu na jego rozwój. Choć Stalowa Wola często kojarzona jest z okresem międzywojennym i inwestycjami II RP, również późniejsze dekady оставiły tu wyraźny ślad.

Spacer będzie okazją, by przyjrzeć się budynkom z lat 50., poznać ich historię oraz odkryć, jakie idee i zmiany społeczne kryły się za ich powstaniem. Uczestnicy spróbują też odpowiedzieć na pytanie, czy architektura może odzwierciedlać przemiany kulturowe i społeczne.

Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 12. Zbiórka odbędzie się przy Domu Rzemiosła przy ul. Hutniczej 8.

To propozycja dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać miasto i zobaczyć je nie tylko przez pryzmat historii, ale też architektury i idei, które ją kształtowały.

Maciej Musiał odszedł ze Stali, jego następcą zostanie Dariusz Kantor
Stalowa Wola
Maciej Musiał odszedł ze Stali, jego następcą zostanie Dariusz Kantor
Makulatura zamieniona w tysiące roślin
Stalowa Wola
Makulatura zamieniona w tysiące roślin
Fałszywe zgłoszenie zakończone zatrzymaniem
Fałszywe zgłoszenie zakończone zatrzymaniem
Ewa Strusińska i Cavatina Philharmonic Orchestra. Koncert w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Ewa Strusińska i Cavatina Philharmonic Orchestra. Koncert w Stalowej Woli
Magda Steczkowska z zespołem zagra na majówce w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Magda Steczkowska z zespołem zagra na majówce w Stalowej Woli
„Piękna młynareczka” w RDK „Sokół”
Stalowa Wola
„Piękna młynareczka” w RDK „Sokół”
XVIII Stalowowolskie Dyktando „Gżegżółki” już 3 maja
Stalowa Wola
XVIII Stalowowolskie Dyktando „Gżegżółki” już 3 maja
Piękne gole ozdobą słabego meczu. Stal - Rekord 1:1
Stalowa Wola
Piękne gole ozdobą słabego meczu. Stal - Rekord 1:1
