Spacer śladami architektury lat 50

Wydarzenie poprowadzi Sławomir Mączka, który przybliży uczestnikom mniej znane oblicze miasta - powojenną architekturę i wpływ socrealizmu na jego rozwój. Choć Stalowa Wola często kojarzona jest z okresem międzywojennym i inwestycjami II RP, również późniejsze dekady оставiły tu wyraźny ślad.

Spacer będzie okazją, by przyjrzeć się budynkom z lat 50., poznać ich historię oraz odkryć, jakie idee i zmiany społeczne kryły się za ich powstaniem. Uczestnicy spróbują też odpowiedzieć na pytanie, czy architektura może odzwierciedlać przemiany kulturowe i społeczne.

Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 12. Zbiórka odbędzie się przy Domu Rzemiosła przy ul. Hutniczej 8.

To propozycja dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać miasto i zobaczyć je nie tylko przez pryzmat historii, ale też architektury i idei, które ją kształtowały.