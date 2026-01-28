Miesięcznik
Fot. www.stalowawola.pl
Stalowa Wola 28 stycznia 2026

SOWIK czeka energetyczna modernizacja

Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej szykuje się do ważnych zmian. Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z poprawą efektywności energetycznej budynku SOWIK. To kolejny krok w kierunku wzmocnienia zaplecza instytucji, która na co dzień niesie realną pomoc mieszkańcom Stalowej Woli i powiatu w sytuacjach kryzysowych.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Za przygotowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami odpowiadać będzie firma designLAB mgr inż. Barbara Sekulska-Dul z Tarnobrzega. Wartość zamówienia wynosi 35 tys. zł, a dokumentacja ma powstać w ciągu czterech miesięcy od podpisania umowy.

Planowana inwestycja obejmuje kompleksowe działania wskazane w audycie energetycznym. Dokumentacja projektowa przewiduje m.in. modernizację źródła ciepła poprzez zastosowanie kotła gazowego kondensacyjnego, wsparcie systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej pompą ciepła typu powietrze–woda, a także przebudowę wentylacji do systemu nawiewno-wywiewnego z odzyskiem ciepła. W projekcie znajdą się również rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii - instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii.

Zakres opracowania obejmuje ponadto poprawę izolacyjności przegród budowlanych, wymianę drzwi zewnętrznych oraz prace remontowo-malarskie na poddaszu i klatce schodowej. Całość uzupełnią przedmiary robót, kosztorys inwestorski oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac.

Jak podkreślają samorządowcy, modernizacja energetyczna przyniesie nie tylko wymierne oszczędności w kosztach utrzymania budynku, ale przede wszystkim poprawi komfort jego użytkowania i zapewni nowoczesne warunki funkcjonowania placówki pełniącej kluczową rolę w lokalnym systemie bezpieczeństwa społecznego.

Stabilne funkcjonowanie SOWIK możliwe jest dzięki ścisłej współpracy Miasta Stalowej Woli i Powiatu Stalowowolskiego, opartej na wspólnym finansowaniu i zintegrowanym zarządzaniu.

- Działania Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej są bezcenne, bo realnie ratują zdrowie, a często także życie mieszkańców znajdujących się w najtrudniejszych momentach. To, że model współpracy Miasta Stalowej Woli i Powiatu Stalowowolskiego został zauważony i doceniony podczas ogólnopolskiej konferencji, jest potwierdzeniem, że obraliśmy właściwy kierunek. Inwestycje w SOWIK - zarówno organizacyjne, jak i infrastrukturalne - są inwestycjami w bezpieczeństwo całej naszej wspólnoty - podkreślił prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Znaczenie działalności SOWIK oraz modelowej współpracy samorządów zostało dostrzeżone również na szczeblu ogólnopolskim. 25 listopada 2025 roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Powiat odporny na kryzysy. Znaczenie OIK w budowaniu silnych społeczności lokalnych”. Podczas wydarzenia wskazywano Stalową Wolę jako przykład samorządu, który konsekwentnie inwestuje w rozwój profesjonalnego systemu wsparcia społecznego.

Opracowanie dokumentacji projektowej to kolejny etap na drodze do dalszego rozwoju Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej oraz zapewnienia nowoczesnych i bezpiecznych warunków dla instytucji, która każdego dnia pomaga mieszkańcom w najtrudniejszych życiowych sytuacjach.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

