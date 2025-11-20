SOTTO VOCE dla Niepodległej. Poruszający koncert w MOPS

Na scenie wystąpił Zespół Wokalny SOTTO VOCE pod kierownictwem Pawła Bazana. Podczas blisko godzinnego koncertu artyści zaprezentowali utwory m.in. Hanki Ordonówny, Stanisława Moniuszki i Krzysztofa Klenczona. Repertuar, wypełniony patriotycznymi melodiami i kompozycjami zakorzenionymi w polskiej tradycji, wprowadził publiczność w uroczysty, podniosły nastrój.

Pieśni patriotyczne, podkreślające miłość do ojczyzny i pielęgnujące wspólnotową tożsamość, wybrzmiały w wykonaniu SOTTO VOCE z wyjątkową wrażliwością, przypominając o historycznych wydarzeniach i doświadczeniach, które kształtowały losy Polski.

Organizatorzy składają podziękowania Pawłowi Bazanowi oraz artystom zespołu za współpracę z Dziennym Domem „Senior+”, zaangażowanie w przygotowanie koncertu oraz za poruszające wykonania utworów, które na nowo przywołały pamięć o ważnych momentach polskiej historii.