Stalowa Wola 20 listopada 2025

SOTTO VOCE dla Niepodległej. Poruszający koncert w MOPS

13 listopada 2025 roku, w związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości, w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli odbył się koncert „Pieśni o Polsce”. W wydarzeniu uczestniczyli podopieczni i pracownicy Dziennego Domu „Senior+”, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła wraz z opiekunami, a także zaproszeni goście, w tym dyrektor MOPS Piotr Pierścionek.

Na scenie wystąpił Zespół Wokalny SOTTO VOCE pod kierownictwem Pawła Bazana. Podczas blisko godzinnego koncertu artyści zaprezentowali utwory m.in. Hanki Ordonówny, Stanisława Moniuszki i Krzysztofa Klenczona. Repertuar, wypełniony patriotycznymi melodiami i kompozycjami zakorzenionymi w polskiej tradycji, wprowadził publiczność w uroczysty, podniosły nastrój.

Pieśni patriotyczne, podkreślające miłość do ojczyzny i pielęgnujące wspólnotową tożsamość, wybrzmiały w wykonaniu SOTTO VOCE z wyjątkową wrażliwością, przypominając o historycznych wydarzeniach i doświadczeniach, które kształtowały losy Polski.

Organizatorzy składają podziękowania Pawłowi Bazanowi oraz artystom zespołu za współpracę z Dziennym Domem „Senior+”, zaangażowanie w przygotowanie koncertu oraz za poruszające wykonania utworów, które na nowo przywołały pamięć o ważnych momentach polskiej historii.

