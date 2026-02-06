Sołtysi spotkali się z wójtem. Zmiany w przepisach i lista planowanych inwestycji

Jednym z głównych tematów były nowe regulacje prawne obowiązujące od 1 stycznia. Zmiany mają wzmocnić rolę sołtysów - będą oni mogli uczestniczyć nie tylko w sesjach rady gminy, ale także w posiedzeniach jej komisji. Wprowadzono również obowiązkowe ubezpieczenie sołtysów podczas wykonywania zadań związanych m.in. z poborem podatków.

Nowe przepisy dają też możliwość przekazywania sołtysom uprawnień do zarządzania gminnym mieniem, np. przy wynajmie domów ludowych czy organizacji drobnych prac porządkowych. Uproszczono również procedury związane z funduszem sołeckim - odrzucane będą tylko błędne zadania, a nie całe wnioski, a czas na ich poprawę został wydłużony do 14 dni. Pojawiła się także możliwość powoływania młodzieżowych rad sołeckich.

Podczas spotkania przedstawiono także plany inwestycyjne. W najbliższym czasie kontynuowane będą prace drogowe, które nie zostały zakończone w ubiegłym roku. Nowe i remontowane odcinki dróg planowane są m.in. w Woli Rzeczyckiej, Radomyślu, Antoniowie, Nowinach, Dąbrowie Rzeczyckiej, Kępie Rzeczyckiej, Pniowie i Orzechowie. Samorząd zapowiada również możliwość realizacji dodatkowych inwestycji z nadwyżki budżetowej.

Omówiono też sprawy związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. Trwają prace projektowe nad budową kanalizacji w Woli Rzeczyckiej oraz rozbudową sieci wodociągowej, zwłaszcza na terenach, gdzie powstają nowe domy.

Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat bieżących problemów sołectw oraz złożeniem noworocznych życzeń dla wszystkich uczestników.