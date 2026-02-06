Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Adamietz
Fot. www.radomysl.pl
0.0 / 5
Radomyśl nad Sanem 6 lutego 2026

Sołtysi spotkali się z wójtem. Zmiany w przepisach i lista planowanych inwestycji

W urzędzie gminy Radomyśl nad Sanem odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie wójta Jana Pyrkosza z sołtysami. Była to okazja do omówienia zmian w przepisach, bieżących spraw samorządowych oraz planowanych inwestycji w poszczególnych miejscowościach.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Jednym z głównych tematów były nowe regulacje prawne obowiązujące od 1 stycznia. Zmiany mają wzmocnić rolę sołtysów - będą oni mogli uczestniczyć nie tylko w sesjach rady gminy, ale także w posiedzeniach jej komisji. Wprowadzono również obowiązkowe ubezpieczenie sołtysów podczas wykonywania zadań związanych m.in. z poborem podatków.

Nowe przepisy dają też możliwość przekazywania sołtysom uprawnień do zarządzania gminnym mieniem, np. przy wynajmie domów ludowych czy organizacji drobnych prac porządkowych. Uproszczono również procedury związane z funduszem sołeckim - odrzucane będą tylko błędne zadania, a nie całe wnioski, a czas na ich poprawę został wydłużony do 14 dni. Pojawiła się także możliwość powoływania młodzieżowych rad sołeckich.

Podczas spotkania przedstawiono także plany inwestycyjne. W najbliższym czasie kontynuowane będą prace drogowe, które nie zostały zakończone w ubiegłym roku. Nowe i remontowane odcinki dróg planowane są m.in. w Woli Rzeczyckiej, Radomyślu, Antoniowie, Nowinach, Dąbrowie Rzeczyckiej, Kępie Rzeczyckiej, Pniowie i Orzechowie. Samorząd zapowiada również możliwość realizacji dodatkowych inwestycji z nadwyżki budżetowej.

Omówiono też sprawy związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. Trwają prace projektowe nad budową kanalizacji w Woli Rzeczyckiej oraz rozbudową sieci wodociągowej, zwłaszcza na terenach, gdzie powstają nowe domy.

Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat bieżących problemów sołectw oraz złożeniem noworocznych życzeń dla wszystkich uczestników.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Strażacki bilans 2025 - powiat stalowowolski
Stalowa Wola
Strażacki bilans 2025 - powiat stalowowolski
Seniorzy spotkają się przy pączku. Tłusty Czwartek w Nisku
Nisko
Seniorzy spotkają się przy pączku. Tłusty Czwartek w Nisku
Ferie zimowe 2026 z MOK w Rudniku nad Sanem
Rudnik nad Sanem
Ferie zimowe 2026 z MOK w Rudniku nad Sanem
II Zimowy Festiwal Dmuchańców w Stanach
Bojanów
II Zimowy Festiwal Dmuchańców w Stanach
SANBank kolejny rok sponsorem głównym Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola
Stalowa Wola
SANBank kolejny rok sponsorem głównym Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola
Ambulanse spod igły
Nisko
Ambulanse spod igły
Dąbrowa Rzeczycka. Jechał mimo sądowego zakazu
Radomyśl nad Sanem
Dąbrowa Rzeczycka. Jechał mimo sądowego zakazu
„Z miłości do pomagania” - zbiórka dla Psiej Przystani i Kociej Wyspy
Stalowa Wola
„Z miłości do pomagania” - zbiórka dla Psiej Przystani i Kociej Wyspy
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu