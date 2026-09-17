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Stalowa Wola 17 września 2026

„Solidarna Stalowa Wola”. W niedzielę wystawa i koncert

W najbliższą niedzielę, 20 września, w Stalowej Woli odbędzie się wydarzenie „Solidarna Stalowa Wola”. W programie znalazły się zwiedzanie wystawy poświęconej podziemnej „Solidarności” w mieście oraz koncert w Bazylice Konkatedralnej. Wstęp jest wolny.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Pierwsza część wydarzenia rozpocznie się o godz. 15 w Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli, mieszczącym się w budynku parafialnym Konkatedry. Uczestnicy będą mogli zwiedzić wystawę „A jutro jest nieznane. Podziemna Solidarność w Stalowej Woli w latach 1982–1989”.

Ekspozycja przybliża działalność podziemnych struktur „Solidarności” w Stalowej Woli w latach 80. i przypomina wydarzenia oraz ludzi związanych z opozycją w okresie PRL.

O godz. 17 wydarzenie przeniesie się do Bazyliki Konkatedralnej Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli, gdzie rozpocznie się koncert „Solidarni”.

Przed publicznością wystąpią Chór Konkatedralny Matki Bożej Królowej Polski wraz z Nadsańską Orkiestrą Kameralną oraz Grupa wokalna Pałacyk Michla. Kierownictwo artystyczne koncertu sprawuje Edward F. Horoszko.

Zarówno zwiedzanie wystawy, jak i koncert są otwarte dla mieszkańców. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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