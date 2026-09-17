„Solidarna Stalowa Wola”. W niedzielę wystawa i koncert

Pierwsza część wydarzenia rozpocznie się o godz. 15 w Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli, mieszczącym się w budynku parafialnym Konkatedry. Uczestnicy będą mogli zwiedzić wystawę „A jutro jest nieznane. Podziemna Solidarność w Stalowej Woli w latach 1982–1989”.

Ekspozycja przybliża działalność podziemnych struktur „Solidarności” w Stalowej Woli w latach 80. i przypomina wydarzenia oraz ludzi związanych z opozycją w okresie PRL.

O godz. 17 wydarzenie przeniesie się do Bazyliki Konkatedralnej Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli, gdzie rozpocznie się koncert „Solidarni”.

Przed publicznością wystąpią Chór Konkatedralny Matki Bożej Królowej Polski wraz z Nadsańską Orkiestrą Kameralną oraz Grupa wokalna Pałacyk Michla. Kierownictwo artystyczne koncertu sprawuje Edward F. Horoszko.

Zarówno zwiedzanie wystawy, jak i koncert są otwarte dla mieszkańców. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.