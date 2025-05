Sokole derby dla jedenastki z Sieniawy

Losy meczu rozstrzygnęły się już w pierwszych trzech kwadransach gry. Goście po pierwszej połowie prowadzili 3:0. W 6. minucie przyjezdni przeprowadzili ładną koronkową akcję, w polu Radosław Socha i Krystian Basznianin „rozklepali” defensywę naszego Sokoła i ten pierwszy uderzył celnie z 8 metrów.

W 40. minucie zespół z Niska zmarnował stuprocentową sytuację do wyrównania. Ivakhnenko powalczył o piłkę przy linii bocznej na wysokości pola karnego i wymusił na rywalu zagranie piłki w stronę bramkarza. A ten był zupełnie w innym miejscu. Futbolówka trafiła do Jakuba Mażysza, który miał przed sobą kompletnie pustą bramkę. Uderzył z 12 metrów lewą nogą i nie trafił…

Chwilę później Michał Stankiewicz wykorzystał błąd Jacek Stępnia i Dmytro Petryka przed polem karnym, wbiegł między nimi, uprzedził Konefała i goście wygrywali 2:0. Przed przerwą bramkarz Sokoła wyciągał piłkę z siatki po raz trzeci. Dawid Pigan zagrał prostopadle do Sochy, ten wbiegł w pole karne, „objechał” Konefała i uderzył celnie do pustej bramki.

Kilka minut po przerwie Sokół Nisko trafił piłką do bramki. W zamieszaniu podbramkowym, celnie z 3 metrów „główkował” Ivakhnenko. Gospodarze poszli za ciosem. Zaczęli coraz częściej przebywać na połowie przeciwnika i stwarzać okazje strzeleckie. Najbliżej celu był Dmytro Petryk. Piłka po jego uderzeniu trafiła w poprzeczkę. W 85. minucie na czystą pozycję wyszedł Jakub Mażysz, ale przegrał „sam na sam” z Kacprem Ważnym.

W doliczonym czasie gry goście kapitalnie rozegrali rzut wolny i grający trener Sokoła Sieniawa Krystian Halejcio nie zmarnował okazji na kolejnego gola.

SOKÓŁ NISKO - SOKÓŁ SIENIAWA 1:4 (0:3)

0-1 Socha (6), 0-2 Stankiewicz (41), 0-3 Socha (43), 1-3 Ivakhnenko (53), 1:4 Krystian Halejcio (90+2)

NISKO: Konefał - Pietrzyk (82 Mucha), Stępień, Petryk, Bieniasz (77 Olszowy), Bednarz (46 Kuca), Kelechi, Moskal (46 Dziopak), Lebioda (86 Bolka), Mażysz, Ivakhnenko.

SIENIAWA: Ważny - Roga, Skała, Mac (53 Szczybyło), Padiasek, Konrad Halejcio, Mana Mela (72 Krystian Halejcio), Pigan (72 Kopcio), Stankiewicz, Basznianin, Socha (80 Maćkowiak).

Sędziował Piotr Kochański (Krosno). Żółte kartki: Pietrzyk, Petryk, Lebioda - Skała, Stankiewicz, Mela, Szczybyło.