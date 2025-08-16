Miesięcznik
Nisko 16 sierpnia 2025

Sokół zaprasza do Niska na Stal

W sobotę, 16 sierpnia o godzinie 17 na Stadionie Miejskim w Nisku przy ul. Kościuszko rozpocznie się spotkanie Sokoła Nisko ze Stalą Łańcut. W piątek odbyły się cztery mecze 2. kolejki 4 ligi podkarpackiej, w których padło aż 16 bramek.

Mariusz Biel

Drużyna z Łańcuta pokonała na inaugurację sezonu faworyzowany JKS Jarosław 3:1. Od 56. minucie goście musieli sobie radzić w „dziesiątkę”, po czerwonej kartce dla Kacpra Drelicha. Dla Stali bramki zdobyli w tym meczu: Wiktor Łuczyk (43), Kamil Matofij (63) i Paweł Piątek (67), dla pokonanych Paweł Oziębło (12). Sokół, przypomnijmy, przywiózł po pierwszym meczu punkt z Krosna, remisując 2:2. Obie bramki dla naszego zespołu zdobył Jakub Mażysz, dla gospodarzy dwa gole strzelił Kamil Radulj.

Wczoraj, w piątek 15 sierpnia rozegrano cztery mecze. JKS rozgromił w Jarosławiu Wisłoka Wiśniowa 6:1 (4:0), a Legion Pilzno nie dał żadnych szans beniaminkowi z Czelusnicy, wygrywając na jego boisku 5:0 (2:0). KS Wiązownica pokonał Polonię Przemyśl 3:1. Wszystkie bramki dla gospodarzy zdobył Patryk Zieliński (59, 568, 79).W Jaśle Czarni przegrali z Izolatorem Boguchwała 2:3 (2:2). Zwycięską bramkę zdobył w trzeciej minucie doliczonego czasu gry Konrad Kowal.

Mariusz Biel

