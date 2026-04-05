Sokół wypatruje Błękitnych

W Wielką Sobotę (4 kwietnia, godz. 11) drużyna niżańskiego Sokoła podejmie Błękitnych Ropczyce. W ostatnim spotkaniu obydwu zespołów rozgrywanym na stadionie w Nisku jesienią 2020 roku triumfowała jedenastka z Ropczyc, wygrywając 2:1. Natomiast w tym sezonie w Ropczycach zwycięsko z boiska schodził Sokół, wygrywając po szalonym meczu 5:4.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Gospodarze po 8. minutach prowadzili 2:0. Na przerwę obie jedenastki schodziły przy wyniku 2:2. Obydwie bramki dla Sokoła zdobył Jakub Mażysz. Po zmianie stron, już w 49. minucie Błękitni ponownie objęli prowadzenie, a w 65. minucie podwyższyli wynik na 4:2. I kiedy publika zgromadzona na stadionie odliczała końcowe minuty, bramki zaczęli zdobywać piłkarze z Niska. W 84. minucie Jacek Stępień, w 90. minucie Przemysław Kuca i ponownie Jacek Stępień, w doliczonym czasie gry.

Rundę wiosenną Błękitni rozpoczęlii od porażki wyjazdowej z Cosmosem Nowotaniec 1:4 (P.Zieliński). Następnie odnieśli dwa zwycięstwa, nad ŁKS Łowisko w domu 5:0 (Gawle 2, Siepierski 2, T.Nalepka) i w Sanoku z Ekoballem 2:0 (P.Nalepka, P.Zieliński). W ostatniej kolejce zremisowali na swoim stadionie z JKS Jarosław 1:1 (Wywrot). Bilans wiosennych gier: 4 mecze - 7 pkt, 2 zwycięstwa - 1 remis - 1 porażka, bramki 9:5.

Sędzią meczu Sokół Nisko - Błękitni Ropczyce będzie Krzysztof Pachołek z Lubaczowa.

