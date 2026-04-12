Stalowa Wola Nisko 12 kwietnia 2026

Sokół wrócił z Sanoka z jednym punktem

W sobotę w meczu ligowych sąsiadów, Sokół Nisko zremisował bezbramkowo w Sanoku z Ekoballem Stalą. Za tydzień, 18 kwietnia nasza drużyna ugości JKS Jarosław. Lider po raz ostatni przegrał w Nowotańcu z Cosmosem, w sierpniu ubiegłego roku…

REKLAMA
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W Sanoku przez większość meczu częściej przy piłce utrzymywali się piłkarze trenera Jarosława Pacholarza, lecz nie potrafili przełożyć tego na konkretne sytuacje bramkowe.

Ekoball Stal Sanok - Sokół Nisko 0:0
Stal: Półkoszek – Nowak, Słysz, Pelczarski, Błażowski (77 Paszkowski) - Pelczarski, Suszko, Mateja, Tabisz (77 P.Lorenc), Kogut, Ząbkiewicz.
Sokół: Konefał - Maćkowiak, Stępień, Rękas, Chmaj - Dziopak (86 Jarosz), Kelechi, Pietrzyk, Lebioda, Mażysz, Olszowy.

Sędziował Piotr Kochański (Krosno).
Żółta kartka Ząbkiewicz.

REKLAMA
