12 kwietnia 2026

Sokół wrócił z Sanoka z jednym punktem

W sobotę w meczu ligowych sąsiadów, Sokół Nisko zremisował bezbramkowo w Sanoku z Ekoballem Stalą. Za tydzień, 18 kwietnia nasza drużyna ugości JKS Jarosław. Lider po raz ostatni przegrał w Nowotańcu z Cosmosem, w sierpniu ubiegłego roku…