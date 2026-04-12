Sokół wrócił z Sanoka z jednym punktem

W Sanoku przez większość meczu częściej przy piłce utrzymywali się piłkarze trenera Jarosława Pacholarza, lecz nie potrafili przełożyć tego na konkretne sytuacje bramkowe.
Ekoball Stal Sanok - Sokół Nisko 0:0
Stal: Półkoszek – Nowak, Słysz, Pelczarski, Błażowski (77 Paszkowski) - Pelczarski, Suszko, Mateja, Tabisz (77 P.Lorenc), Kogut, Ząbkiewicz.
Sokół: Konefał - Maćkowiak, Stępień, Rękas, Chmaj - Dziopak (86 Jarosz), Kelechi, Pietrzyk, Lebioda, Mażysz, Olszowy.
Sędziował Piotr Kochański (Krosno).
Żółta kartka Ząbkiewicz.
