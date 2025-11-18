Miesięcznik
Recepta na szczęście
Daniel Kelechi grał do 53. minuty, do momentu kiedy po raz drugi został ukarany żółtą kartką
Sokół, Stal i ŁKS w drugiej „połówce” tabeli

Zakończyła się pierwsza runda w 4 lidze podkarpackiej, w której podokręg piłkarski Stalowa Wola reprezentują trzy kluby: Sokół Nisko, Stal Gorzyce i ŁKS Łowisko. Cała trójka przezimuje w dolnej „połówce” tabeli, na czele której znajduje się JKS Jarosław, z przewagą 7 punktów nad Cosmosem Nowotaniec.

Miejsce na podium uzupełnia po jesiennych meczach Stal SPCE Łańcut, a za nią jest Izolator Boguchwała, który zajmował fotel lidera przez jedenaście pierwszych kolejek.
Sokół Nisko zajmuje na półmetku 10. miejsce. W 17. meczach drużyna trenera Jarosława Pacholarza zgromadziła 21 „oczek”. Bardzo ważne zwycięstwo odniosła nasza drużyna w ostatniej kolejce. Po pełnym dramaturgii spotkaniu pokonała Legion Pilzno. Od 53. minuty Sokół grał w osłabieniu - po drugiej żółtej kartce dla Daniela Kelechiego, a mimo to zdołał przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Nigeryjczyk był jednym z 10 piłkarzy (4 z Sokoła i 6 z Legionu), którzy zobaczyli w tym meczu żółty kartonik. A mecz przedłużył o 10 minut.
ŁKS Łowisko zakończyło zmagania ligowe remisem z Cosmosem i na pewno może być zadowolone z takiego rozstrzygnięcia, ponieważ przy obydwu golach dla niej, udział miał bramkarz z Nowotańca.
Drugi beniaminek, Stal Gorzyce przegrała w Wiązownicy. Przez godzinę „biało-niebiescy” stawiali opór, ale w 63. minucie stracili pierwszą bramka, w dopliczonym czasie gry, drugą i porażka numer 11 stałą się faktem.

17. kolejka:
Sokół Nisko – Legion Pilzno 2:1 (1:0)
1:0 Mażysz (21), 1:1 Kuca (56-sam.), 2:1 Bieniasz (74)

ŁKS Łowisko – Cosmos Nowotaniec 2:2 (1:2)
0:1 Roslyakov (24), 0:2 Verbnyi (35), 1:2 Nowak (45), 2:2 Michura (71-sam.)

KS Wiązownica – Stal Gorzyce 2:0 (0:0)
1:0 Kordas (63), 2:0 Kiełt (90+5)

W pozostałych meczach: LKS Czeluśnica - Polonia Przemyśl 2:0 (1:0), Błękitni Ropczyce - Wisłok Wiśniowa 2:0 (2:0), Ekoball Sanok - Stal SPEC Łańcut 1:0 (0:0), Czarni Jasło - Błażowianka 4:1 (1:1), Igloopol Dębica - Izolator Boguchwała 3:2 (1:2), JKS Jarosław - Karpaty Krosno 3:0 (1:0).

Tabela za www.regiowyniki.pl

