Od początku Sokół przypuścił szturm i już do przerwy mógł prowadzić dwoma, trzena bramkami. Dwie znakomite okazje zmarnował Daniel Kelechi, notabene jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy, piłkarz tego spotkania. Za pierwszym razem Nigeryjczyk przegrał pojedynek „sam na sam” z Bielaszką, a za drugim, będąc w idealnej sytuacji strzeleckiej, nie trafił piłką w bramkę. Pod bramką Wisłoka nie popisał się także Jakub Mażysz. Najlepszy strzelec Sokoła „główkował” niecelnie z kilku metrów. Raz do przerwy uratował gości słupek i raz po przerwie.

Dopiero w końcówce spotkania uśmiechnęło się szczęście do naszej drużyny. Po rzucie rożnym powstało spore zamieszanie w polu karnym Wisłoka. Piłkę na 16 metrze wywalczył Kelechi, zakręcił jednym z obrońców i uderzył po ziemi w długi róg. Bramkarz zdołał odbić piłkę, ale ta spadła pod nogi Jacka Stępnia, który nie mógł nie trafić do pustej bramki z 4 metrów. „Jaca” utonął w objęciach kolegów z drużyny, a prezesi Sokoła mogli w końcu odetchnąć… Przez cały mecz sprawdzali w telefonach, co dzieje się w Jaśle i Pilźnie. Gdyby Legion pokonał Igloopol, a Czarni Stal Łańcut, to zwycięstwo nad Wisłokiem zdałoby się na nic. To Sokół poleciałby do „okręgówki”. Legion zremisował w Igloopolem 2:2, a Czarni przegrali ze Stalą Łańcut 2:3.

Mistrzostwo 4 ligi podkarpackiej w sezonie 2024/25 i bezpośredni awans do 3 ligi wywalczył Sokół Kolbuszowa Dolna. W ostatnim swoim występie podopieczni trenera Marcina Wołowca rozgromili Strug w Tyczynie 10:1.

SOKÓŁ NISKO - WISŁOK WIŚNIOWA 1:0 (0:0)

1-0 Stępień (88)

SOKÓŁ: Konefał - Drelich, Stępień, Petryk - Pietrzyk, Dziopak (62 Ivakhnenko), Bieniasz (85 Olszowy), Kelechi, Bednarz, Lebioda (80 Kuca), Mażysz.

WISŁOK: Bielaszka - Bożek (75 Gdowik), B.Szymański, Zięba, Borovenko (75 Złamaniec), Kovtok (55 Nahornyi), Majewski (75 Czaja), Gil (46 Zborowski), Krok, Czelny, S.Szymański (75 Kilian).

Sędziował Sebastian Rożak (Jarosław). Żółte kartki: Drelich, Petryk, Lebioda, Bednarz, Ivakhnenko - Kovtok. Widzów 150