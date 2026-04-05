Sokół pokonał drugą Stal i został wiceliderem

Sokół już w 3. minucie objął prowadzenie. Celnie z ponad 25 metrów uderzył Andrii Zoshchuk. W 18. minucie, po zagraniu piłki z lewej strony pola karnego, do siatki skierował ją z bliska drugi z Ukraińców reprezentujących drużynę z Kamienia, Sergii Kvaterniuk. Także po wrzutce z lewej strony padła trzecia bramka dla gospodarzy, a jej autorem był Maciej Rurak.

W 73. minucie gola strzeliła Stal. Po ładnej indywidualnej akcji Piotra Wójsa prawą stroną boiska i dograniu jej w „szesnastkę”, na listę strzelców wpisał się Adrian Piotrowski.

W ostatnich pięciu minutach gry padły trzy kolejne bramki. W 85. minucie wbiegł w pole karne z jego lewej strony Różycki i oddał strzał. Piłka trafiła w nogę jednego z obrońców Stali i wylądowała pod poprzeczką. Chwilę później ładnie i co ważne celnie zza pola karnego uderzył Igor Fedejko, a zdobywcą ostatniej bramki w tym meczu był Marcin Wąsik - wykorzystał sam na sam z bramkarzem Stali.

Sokół Kamień - Stal II Stalowa Wola 5:2 (2:0)

1:0 Zoshchuk (3), 2:0 Kvaterniuk (18), 3:0 Rurak (58), 3:1 Piotrowski (73), 4:1 Różycki (85), 4:2 Fedejko (86), 5:2 Wąsik (89)

Sokół: Polit - Perlak, Piekut, Bednarz, Konefał, Zoshchuk (65 Zybura), Kvetrniuk (90 Żak), Podstawek, Wąsik (90 szewc), Rurak (75 Stelmach), Różycki (87 Piróg).

Stal: Madej - Drozd, Książek, Moskal, Fedejko, Kominek, Sławek (63 Tereszkiewicz), Ziemian (58 Laba), Wójs, Gnatek (58 Piotrowski).

Sędziował Rafał Sawicki (Tarnobrzeg).

Żółte kartki: Stelmach - Piotrowski.