Jedną z dwóch bramek dla Stali zodbył w Kamieniu Igor Fedejko
Stalowa Wola 2 kwietnia 2026

Sokół pokonał drugą Stal i został wiceliderem

W jednym rozegranym w środę, 1 kwietnia meczu 18. kolejki stalowowolskiej ligi okręgowej Sokół Kamień pokonał rezerwy Stali Stalowa Wola 5:2. Dzięki tej wygranej jedenastka trenera Krzysztofa Weresa wskoczyła na drugie miejsce w tabeli. W piątek, 3 kwietnia Siarka II podejmie Olimpię, a pozostałe mecze tej serii odbędą się w sobotę, 4 kwietnia.

REKLAMA
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Sokół już w 3. minucie objął prowadzenie. Celnie z ponad 25 metrów uderzył Andrii Zoshchuk. W 18. minucie, po zagraniu piłki z lewej strony pola karnego, do siatki skierował ją z bliska drugi z Ukraińców reprezentujących drużynę z Kamienia, Sergii Kvaterniuk. Także po wrzutce z lewej strony padła trzecia bramka dla gospodarzy, a jej autorem był Maciej Rurak.
W 73. minucie gola strzeliła Stal. Po ładnej indywidualnej akcji Piotra Wójsa prawą stroną boiska i dograniu jej w „szesnastkę”, na listę strzelców wpisał się Adrian Piotrowski.
W ostatnich pięciu minutach gry padły trzy kolejne bramki. W 85. minucie wbiegł w pole karne z jego lewej strony Różycki i oddał strzał. Piłka trafiła w nogę jednego z obrońców Stali i wylądowała pod poprzeczką. Chwilę później ładnie i co ważne celnie zza pola karnego uderzył Igor Fedejko, a zdobywcą ostatniej bramki w tym meczu był Marcin Wąsik - wykorzystał sam na sam z bramkarzem Stali.

Sokół Kamień - Stal II Stalowa Wola 5:2 (2:0)
1:0 Zoshchuk (3), 2:0 Kvaterniuk (18), 3:0 Rurak (58), 3:1 Piotrowski (73), 4:1 Różycki (85), 4:2 Fedejko (86), 5:2 Wąsik (89)
Sokół: Polit - Perlak, Piekut, Bednarz, Konefał, Zoshchuk (65 Zybura), Kvetrniuk (90 Żak), Podstawek, Wąsik (90 szewc), Rurak (75 Stelmach), Różycki (87 Piróg).
Stal: Madej - Drozd, Książek, Moskal, Fedejko, Kominek, Sławek (63 Tereszkiewicz), Ziemian (58 Laba), Wójs, Gnatek (58 Piotrowski).
Sędziował Rafał Sawicki (Tarnobrzeg).
Żółte kartki: Stelmach - Piotrowski.

Komentarze

Obcy
2026-04-02 17:30:09
1 drużyna spadek 2 drużyna spadek przynajmniej solidarnie
REKLAMA
