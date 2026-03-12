Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Czy Jakub Mażysz, lider klasyfikacji strzelców 4 ligi, powiększy w Łańcucie swój dorbek...?
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko 12 marca 2026

Sokół pojedzie do Łańcuta, Stal do Błażowej, a ŁKS do Ropczyc

Przed nami druga wiosenna kolejka podkarpackiej IV ligi. Trzy zespoły reprezentujące podokręg Stalowa Wola zagrają w sobotę (14 marca) na wyjazdach. Najtrudniejsze zadanie czeka zespół z Niska. Sokół zagra na stadionie Stali Łańcut, która na inaugurację rundy wiosennej wysoko przegrała w Jarosławiu z JKS-em 1:5.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Stal zamiast zmniejszyć stratę do lidera do pięciu punktów, traci już do niego jedenaście „oczek”. Jeśli wciąż chce liczyć się w walce o awans do III ligi, nie może pozwolić sobie na kolejną wpadkę. Tym bardziej, że do tej pory żadnej drużynie nie udało się wywieźć kompletu punktów z jej stadionu. Jesienią w Nisku padł remis 1:1 po golach Mażysza dla Sokoła i Piątka dla Stali.

W dobrych nastrojach do Błażowej pojedzie Stal Gorzyce, która w pierwszym wiosennym meczu wygrała w Łowisku. Jej rywalem będzie outsider tabeli. Zespół z Błażowej rozpoczął rundę od porażki w Wiązownicy 2:4. Drużyna prowadzona przez trenera Kamila Jagusiaka, który w grudniu zastąpił Konrada Bobera, w tym sezonie wygrała u siebie tylko raz – pokonując LKS Czeluśnica 5:1.

Trzecia z naszych drużyn, ŁKS Łowisko, zagra w Ropczycach z Błękitnymi. Gospodarze zajmują przedostatnie miejsce w tabeli i w pierwszym wiosennym spotkaniu przegrali u siebie z Cosmosem Nowotaniec 1:4. Warto jednak pamiętać, że jesienią to właśnie Błękitni wygrali w Łowisku 2:1, inkasując jedyne do tej pory wyjazdowe zwycięstwo w sezonie.

14 marca: Błękitni Ropczyce - ŁKS Łowisko (15), Stal Łańcut - Sokół Nisko (15), Błażowianka - Stal Gorzyce (18)

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
W piątek z rezerwami Śląska. Na Hutniczej!
Stalowa Wola
W piątek z rezerwami Śląska. Na Hutniczej!
Kadetki Stali Stalowa Wola zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Polski!
Stalowa Wola
Kadetki Stali Stalowa Wola zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Polski!
Karpaty niczego nam nie ułatwiły
Stalowa Wola
Karpaty niczego nam nie ułatwiły
Osłabiona Stal przegrała wyraźnie w Bytomiu
Stalowa Wola
Osłabiona Stal przegrała wyraźnie w Bytomiu
Półfinały MP bez mistrzyń i wicemistrzyń Podkarpacia
Stalowa Wola
Półfinały MP bez mistrzyń i wicemistrzyń Podkarpacia
Huśtawka w Skierniewicach. Stal przegrała z liderem 2:3
Stalowa Wola
Huśtawka w Skierniewicach. Stal przegrała z liderem 2:3
Protest przed meczem, nokaut po przerwie. Sokół rozbił Karpaty
Stalowa Wola
Protest przed meczem, nokaut po przerwie. Sokół rozbił Karpaty
„Stalówki” zakończyły ligę mocnym akcentem
Stalowa Wola
„Stalówki” zakończyły ligę mocnym akcentem
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu