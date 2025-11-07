Sokół pojedzie do Boguchwały, Czarnych podejmie Stal, a do Łowiska wybiera sie sędzia Myszka…

Najtrudniejsze zadanie czeka Sokoła. Izolator przez wiele tygodni przewodził ligowej stawce, ale ostatnie dwa mecze przegrał; w Jaśle 0:1 i w Boguchwale z Ekoballem 1:2, i spadł na czwarte miejsce. Do prowadzącego JKS traci 5 pkt. Sokół gra wciąż w kratkę - dobre występy przeplata słabszymi - ale na pewno stać go będzie nawiązać walkę z „Izolacją” i pokusić się o dobry, końcowy rezultat.

Izolator - Sokół (9 listopada, g. 11)

W tym samym dniu, ale dwie godziny później rozpocznie się mecz w Gorzycach. Stal przystąpi do konfrontacji z Czarnymi po 5 porażkach z rzędu i z nowym trenerem. Po ostatniej porażce w Czeluśnicy dymisję złożył dotychczasowy opiekun „biało-niebieskich” Mateusz Burakowski, który prowadził Stal od 1. kolejki.

Stal - Czarni (9 listopada, g. 13)

Niełatwe zadanie czekać będzie ŁKS Łowisko. Na stadionie beniaminka zameldują się piłkarze z Wiązownicy, która w ubiegłym sezonie przyjmowali zespoły trzecioligowe i marzy im się powrót do wyższej klasy rozgrywkowej. Mecz poprowadzi I-ligowy sędzia, Mariusz Myszka ze Stalowej Woli.

ŁKS - KS Wiązownica (11 listopada, g. 13).

Pierwsze mecze 16. kolejki zaplanowano już na piątek, 7 listopada. W Krośnie dojdzie do derbowego pojedynku Karpaty - Ekoball Stal Sanok, a w Łańcucie gościć będą Błękitni Ropczyce. Początek obydwu meczów, godzina 18.

