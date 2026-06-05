Sokół podejmie w sobotę wicelidera z Boguchwały

W środę odbyła się 32. kolejka. Wszędzie strzelano gole. Łącznie w 9 meczach padło 38 bramek. Sokół Nisko przegraŁ wyjazdowe spotkanie z Polonią Przemyśl 2:3. Porażki doznała także Stal Gorzyce - w domu z LKS Czeluśnica - a ŁKS Łowisko wywalczył na swoim boisku punkt z Wisłokiem Wiśniowa.
33. kolejka, 6 czerwca: Sokół Nisko - Izolator Boguchwała (17)
Wyniki 32. kolejki:
Polonia Przemyśl – Sokół Nisko 3:2 (2:1)
Płocica (23, 50), K.Janas (28) - Mażysz (26, 80)
Stal Gorzyce – LKS Czeluśnica 1:3 (0:1)
Joao (52) - Kalinin (44-karny, 49), Vanda (62)
ŁKS Łowisko – Wisłok Wiśniowa 3:3 (2:1)
Kłoś (16), Oreńczuk (25), Kloc (90+5 ) - Maik (5, 53), P.Szczurek (83)
Izolator Boguchwała – JKS Jarosław 2:2 (1:0)
Marciniec (34), Gajdek (47) - Reiman (49), Arleison (81)
Legion Pilzno – Ekoball Stal Sanok 1:0 (0:0)
Nyto (56-karny)
Karpaty Krosno – Błękitni Ropczyce 0:6 (0:3)
P.Nalepka (13, 46), Siepierski (36, 56), Wywrót (45), Gawle (66)
Błażowianka Błażowa – Igloopol Dębica 2:1 (0:1)
Kuźniar (48), Baran (87-karny) - Buczek 10
Stal Łańcut – Cosmos Nowotaniec 2:6 (1:3)
Łuczyk (37), Piątek (85) - Jaskot (10-sam.), Kalemba (20), Jhonier (27), S.Słysz (66)
Jakowlew (70), Jatsyna (84)
KS Wiązownica – Czarni Jasło 1:1 (1:1)
Kiełt (1) - Macnar (28)
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