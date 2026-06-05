5 czerwca 2026

Sokół podejmie w sobotę wicelidera z Boguchwały

W środę odbyła się 32. kolejka. Wszędzie strzelano gole. Łącznie w 9 meczach padło 38 bramek. Sokół Nisko przegraŁ wyjazdowe spotkanie z Polonią Przemyśl 2:3. Porażki doznała także Stal Gorzyce - w domu z LKS Czeluśnica - a ŁKS Łowisko wywalczył na swoim boisku punkt z Wisłokiem Wiśniowa.