Sokół podejmie Ekoball, do Łowiska przyjedzie JKS, a do Gorzyc Karpaty

Rywalem Sokoła będzie Ekoball Sanok. W ubiegłym sezonie nasza drużyna przegrała u siebie 2:4, a w Sanoku wygrała 4:2. W obecnych rozgrywkach sobotni rywal naszej drużyny odniósł 2 zwycięstwa wyjazdowe, w Wiśniowej 2:0 i Ropczycach 1:0, a w trzech meczach poniósł porażki, w domu z Cosmosem 1:5 i JKS-em 1:2 oraz w Łowisko 2:5.

Stal Gorzyce zmierzy się z Karpatami, które nie przegrały jeszcze meczu. Jedenastka z Krosna ma 2 zwycięstwa na koncie. Pokonała LKS Czeluśnica 3:0 i Czarnych w Jaśle 3:1, zremisowała w domu z Sokołem Nisko 2:2 i w Dębicy z Igloopolem 1:1 oraz na swoim stadionie z KS Wiązownica 1:1. Mecz w Gorzycach w niedzielę, 7 września o godz. 17.

Najtrudniejszego rywala będzie mieć beniaminek z Łowiska. JKS to jeden z kandydatów do awansu, który przyjedzie na to spotkania po 3 zwycięstwach z rzędu (Błękitni 4:0, Ekoball 2:1, Pogoń-Sokół Lubaczów 4:1). Wcześniej przegrał w Łańcucie ze Stalą 1:3 i w Nowotańcu z Cosmosem 1:2 oraz pokonał Wisłok Wiśniowa 6:1. Mecz w Łowisku, w sobotę, 6 września o godz. 16.