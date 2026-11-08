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W Leżajsku wynik otworzył Krystian Pietrzyk
0.0 / 5
Nisko 8 listopada 2026

Sokół osłabiony kadrowo, ale konsekwentny i skuteczny

4 liga podkarpacka. Sokół Nisko wraca z Leżajska z pełną pulą. W wyjazdowym spotkaniu z Pogonią niżańska drużyna zwyciężyła 3:0, a o końcowym wyniku przesądziły celne uderzenia Krystiana Pietrzyka i Miłosza Rębisza. W Święto Niepodległości, w środę 11 listopada, 10. seria spotkań - Sokół podejmie KS Wiązownica (godz. 11).

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Sokół przystąpił do meczu w Leżajsku w mocno zmienionym składzie. Z powodu żółtych kartek zabrakło Mażysza, Kelechiego i Lebiody, kontuzje wyeliminowały Chmurę i Heijmanna, natomiast Manamela przebywa obecnie w Republice Południowej Afryki. Mimo tych osłabień zespół z Niska zaprezentował się skutecznie i wywiózł z Leżajska komplet punktów.
Wynik spotkania otworzył już w 10. minucie Krystian Pietrzyk, który precyzyjnym, mocnym strzałem po ziemi z okolic pola karnego pokonał bramkarza gospodarzy.
W 33. minucie prowadzenie podwyższył Miłosz Rębisz. Wykorzystał dalekie wyjście golkipera Pogoni, przerzucił nad nim piłkę i skierował ją do pustej bramki. Ten sam zawodnik ustalił wynik w 84. minucie, finalizując szybką kontrę efektownym uderzeniem z około 10 metrów w samo okienko.
Kolejne spotkanie ligowe już w środę, 11 listopada. Sokół Nisko podejmie KS Wiązownica. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godz. 11:00.

Pogoń Leżajsk - Sokół Nisko 0:3 (0:2)
0:1 Pietrzyk (10), 0:2 Rębisz (33), 0:3 Rębisz (84)
Pogoń: Guridov - Sobolewski, Drożdżal, Mendoń (85 Kuczek), Bosak (46 Staroń), Stopyra (85 Kuźmicki), Siara (81 Gnatek), S.Baj (67 Maliarenko), Flis (52 Gałka), Grabarz, Fusiarz (76 Łebek).
Sokół: Konefał - Drelich, Stępień, Rękas, Walat - Sławek, Bednarz - Pietrzyk, Olszowy (85 Jarosz), Dziopak (75 Halamaka) - Rębisz.
Sędziował Kamil Jaskuła (Rzeszów).
Żółte kartki: Bosak, Grabarz, S.Maj - Stępień, Pietrzyk.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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