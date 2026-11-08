Sokół osłabiony kadrowo, ale konsekwentny i skuteczny

Sokół przystąpił do meczu w Leżajsku w mocno zmienionym składzie. Z powodu żółtych kartek zabrakło Mażysza, Kelechiego i Lebiody, kontuzje wyeliminowały Chmurę i Heijmanna, natomiast Manamela przebywa obecnie w Republice Południowej Afryki. Mimo tych osłabień zespół z Niska zaprezentował się skutecznie i wywiózł z Leżajska komplet punktów.

Wynik spotkania otworzył już w 10. minucie Krystian Pietrzyk, który precyzyjnym, mocnym strzałem po ziemi z okolic pola karnego pokonał bramkarza gospodarzy.

W 33. minucie prowadzenie podwyższył Miłosz Rębisz. Wykorzystał dalekie wyjście golkipera Pogoni, przerzucił nad nim piłkę i skierował ją do pustej bramki. Ten sam zawodnik ustalił wynik w 84. minucie, finalizując szybką kontrę efektownym uderzeniem z około 10 metrów w samo okienko.

Kolejne spotkanie ligowe już w środę, 11 listopada. Sokół Nisko podejmie KS Wiązownica. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godz. 11:00.

Pogoń Leżajsk - Sokół Nisko 0:3 (0:2)

0:1 Pietrzyk (10), 0:2 Rębisz (33), 0:3 Rębisz (84)

Pogoń: Guridov - Sobolewski, Drożdżal, Mendoń (85 Kuczek), Bosak (46 Staroń), Stopyra (85 Kuźmicki), Siara (81 Gnatek), S.Baj (67 Maliarenko), Flis (52 Gałka), Grabarz, Fusiarz (76 Łebek).

Sokół: Konefał - Drelich, Stępień, Rękas, Walat - Sławek, Bednarz - Pietrzyk, Olszowy (85 Jarosz), Dziopak (75 Halamaka) - Rębisz.

Sędziował Kamil Jaskuła (Rzeszów).

Żółte kartki: Bosak, Grabarz, S.Maj - Stępień, Pietrzyk.