Sokół Nisko zostaje w 4 lidze, a do 3 ligi wchodzi JKS

Mecz Sokoła z Błażowianką dobrze rozpoczął sie dla gospodarzy, bo już w 4. minucie po dośrodkowaniu Bednarza z rzutu wolnego, Kelechi „główkował”, bramkarz odbił piłkę, do której doskoczył Stępień i goście musieli wznawiać grę na środku boiska. Sokół zadowolony z prowadzenia oddał inicjatywę rywalowi i w 66. minucie stracił bramkę. Po akcji lewą stroną, celnie z 8-10 metrów uderzył Karwas. Sokół postanowił jednak wygrać to spotkanie i pięć minut przed końcem, po dośrodkowaniu Maćkowiaka, na raty bramkarza Błażowianki pokonał Bieniasz.

Sokół Nisko - Błażowianka Błażowa 2:1 (1:0)

1:0 Stępień (4), 1:1 Karnas (66), 2:1 Bieniasz (85)



Sokół: Konefał - Halamaka, Stępień, Rękas - Maćkowiak, Bednarz, Kelechi, Lebioda (76 Kuca) - Jowett (62 Dziopak), Bieniasz (88 Chmaj) - Mażysz.

Błażowianka: Dąbrowski - Kołodziej (77 Pikuła), Matuła, Róg (83 Sondej), Baran - Bajek, Dobrzański - Fluda, P.Kruła, Makarski - Karnas.



Sędziował Adrian Cich (Rzeszów).

Żółte kartki: Maćkowiak - Kołodziej, Karnas.