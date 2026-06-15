Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
wsa
Sokół ósmy, a pierwszy JKS Jarosław, który po 8 latach ponownie zagra w 3 lidze
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko 15 czerwca 2026

Sokół Nisko zakończył sezon wyżej niż przed rokiem

4 liga podkarpacka. W ubiegłym roku Sokół Nisko zakończył sezon 24/25 z 49 punktami i dziesiątym miejscem w tabeli. W tym roku jedenastka trenera Jarosława Pacholarza wywalczyła trzy punkty mniej, ale w tabeli awansowała dwa „oczka” wyżej. Tylko jednego punktu zabrakło jej do miejsca siódmego. Żeby na nim pozostać wystarczyło zremisować w ostatniej kolejce w Pilźnie…

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Nie udało się. To Legion zainkasował komplet punktów i przeskoczył naszą drużynę w tabeli. Już w 13. minucie gospodarze objęli prowadzenie. Z rzutu karnego celnie uderzył Nytko. W 20. minucie stan meczu wyrównał Olszowy, któremu piłkę na głowę zagrał idealnie Pietrzyk. Kolejne bramki padły po przerwie.
W 54. minucie trafił do celu Rudny, a za chwilę Konefał wyciagał piłkę ze swojej bramki po strzale Baniaka, który najprzyjemniej zachował się w zamieszaniu podbramkowym. W 66. minucie Sokół „złapał” kontakt i odżył, po samobójczej „główce” Mazura, i nawet strzelił gola, ale sędzia nie uznał go, ogwizdując Mażyszowi pozycję spaloną.

Mistrzostw 4 ligi podkarpackiej w sezonie 25/26 wywalczył i awansował do 3 ligi grupa IV JKS Jarosław, a w barażach o 3 lige wystąpi Izolator Boguchwała. W środę w pólfinałach (17 czerwca) Izolator podejmie Moravię Morawica (wicemistrz 4 ligi świętokrzyskiej), a Beskid Andrychów (wicemistrz 4 ligi małopolskiej) zmierzy się z Lewartem Lubartów (wicemistrz 4 ligi lubelskiej).
4 ligą podkarpacką opuszczają: Błażowianka, Stal Gorzyce, ŁKS Łowisko i LKS Czeluśnica

Legion Pilzno - Sokół Nisko 3:2 (1:1)
1:0 Nytko (13-rzut karny), 1:1 Olszowy (21), 2:1 Rundy (54), 3:1 Baniak (57), 3:2 Mazur (66-sam.)
Legion: Stachnik - Bujak (56 Baniak), Remut, Mazur, Manzo, Rudny, Buras (63 Strózik), D.Kędzior (82 Rejowski), Nazarenko (68 Urban), Nytko, Chmura (75 S.Kędzior).
Sokół: Konefał - Maćkowiak (69 Chmaj), Stępień, Rękas, Jarosz, Pietrzyk, Bednarz, Kelechi, Dziopak (61 Mezenner), Olszowy (61 Alexander), Mażysz
Sędziował: Rożak (Jarosław). Żółte kartki: Mazur, Manzo, Rudny, Strózik - Bednarz, Jarosz, Konefał, Mażysz.

Tabela za www.regiowyniki.pl 

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Nie żyje Stanisław Łagowski
Stalowa Wola
Nie żyje Stanisław Łagowski
Artur Kosznicki nowym trenerem Stali Stalowa Wola?
Stalowa Wola
Artur Kosznicki nowym trenerem Stali Stalowa Wola?
Dariusz Kantor nie poprowadzi „Stalówki” w sezonie 2026/27
Stalowa Wola
Dariusz Kantor nie poprowadzi „Stalówki” w sezonie 2026/27
San pokonał Sannę, wyprzedził Rotundę i pierwszy wpłynął do A klasy!
Stalowa Wola
San pokonał Sannę, wyprzedził Rotundę i pierwszy wpłynął do A klasy!
„Arka Noego” na scenie Teatru Na Moście
Stalowa Wola
„Arka Noego” na scenie Teatru Na Moście
Zamieszaj w ziołach! Rzemieślnicze warsztaty rodzinne w MDK
Stalowa Wola
Zamieszaj w ziołach! Rzemieślnicze warsztaty rodzinne w MDK
Krzysztofa Faraś na podium Wyścigu Górskim Magura Małastowska
Stalowa Wola
Krzysztofa Faraś na podium Wyścigu Górskim Magura Małastowska
Prace na drodze Ulanów - Rudnik nad Sanem przekroczyły półmetek
Rudnik nad Sanem
Prace na drodze Ulanów - Rudnik nad Sanem przekroczyły półmetek
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu