Sokół Nisko zakończył sezon wyżej niż przed rokiem

Nie udało się. To Legion zainkasował komplet punktów i przeskoczył naszą drużynę w tabeli. Już w 13. minucie gospodarze objęli prowadzenie. Z rzutu karnego celnie uderzył Nytko. W 20. minucie stan meczu wyrównał Olszowy, któremu piłkę na głowę zagrał idealnie Pietrzyk. Kolejne bramki padły po przerwie.

W 54. minucie trafił do celu Rudny, a za chwilę Konefał wyciagał piłkę ze swojej bramki po strzale Baniaka, który najprzyjemniej zachował się w zamieszaniu podbramkowym. W 66. minucie Sokół „złapał” kontakt i odżył, po samobójczej „główce” Mazura, i nawet strzelił gola, ale sędzia nie uznał go, ogwizdując Mażyszowi pozycję spaloną.

Mistrzostw 4 ligi podkarpackiej w sezonie 25/26 wywalczył i awansował do 3 ligi grupa IV JKS Jarosław, a w barażach o 3 lige wystąpi Izolator Boguchwała. W środę w pólfinałach (17 czerwca) Izolator podejmie Moravię Morawica (wicemistrz 4 ligi świętokrzyskiej), a Beskid Andrychów (wicemistrz 4 ligi małopolskiej) zmierzy się z Lewartem Lubartów (wicemistrz 4 ligi lubelskiej).

4 ligą podkarpacką opuszczają: Błażowianka, Stal Gorzyce, ŁKS Łowisko i LKS Czeluśnica

Legion Pilzno - Sokół Nisko 3:2 (1:1)

1:0 Nytko (13-rzut karny), 1:1 Olszowy (21), 2:1 Rundy (54), 3:1 Baniak (57), 3:2 Mazur (66-sam.)

Legion: Stachnik - Bujak (56 Baniak), Remut, Mazur, Manzo, Rudny, Buras (63 Strózik), D.Kędzior (82 Rejowski), Nazarenko (68 Urban), Nytko, Chmura (75 S.Kędzior).

Sokół: Konefał - Maćkowiak (69 Chmaj), Stępień, Rękas, Jarosz, Pietrzyk, Bednarz, Kelechi, Dziopak (61 Mezenner), Olszowy (61 Alexander), Mażysz

Sędziował: Rożak (Jarosław). Żółte kartki: Mazur, Manzo, Rudny, Strózik - Bednarz, Jarosz, Konefał, Mażysz.

Tabela za www.regiowyniki.pl