Sokół Nisko wrócił z Dębicy bez punktów

Mecz zaczął się znakomicie dla gospodarzy. Dmytro Petryk zbyt lekko podawał piłkę Łukaszowi Konefałowi, przejał ją w polu karnym Dorian Buczek i zagrał wzdłuż „szesnastki” na wolny plac do Tomasza Muchy, a ten nie zmarnował prezentu i „Morsy” już w 1. minucie objęły prowadzenie.

Kilka minut później Sokół był bliski wyrównania. Piłka po uderzeniu Dawida Bieniasza trafiła poprzeczkę. Chwilę później Jakub Mażysz „główkował” w słupek. W 26. minucie bramkarzowi Igloopolu zabrakło już szczęścia. Po zagraniu Daniela Kelechiego spod linii końcowej, pokonał go uderzeniem z głowy Jakub Mażysz.

Do Sokoła należał także początek drugiej połowy. Świetnej okazji na zdobycie bramki nie wykorzystał Bieniasz, a chwilę później Lis obronił groźny strzał pomocnik Sokoła.

W 72. minucie gospodarze zmarnowali znakomitą okazję na zdobycie drugiej bramki. Łukasz Konefał obronił strzał Doriana Buczka, ale za moment sfaulowany w polu karnym został Cyganowski i sędzia podyktował dla dębiczan rzut karny. Do piłki podszedł najlepszy strzelec Igloopolu, Dorian Buczek, ale bramkarz Sokoła wyczuł jego intencje i obronił „jedenastkę”, a dobitka jednego z podopiecznych trenera Michała Szymczaka została zablokowana. Dwie minuty później niżanie nie przypilnowali dokładnie Mateusza Pedy, do którego trafiła piłka po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i ten skierował ją do bramki, zapewniając swojej drużynie końcowy sukces.

IGLOOPOL DĘBICA – SOKÓŁ NISKO 2:1 (1:1)

1-0 Mucha (1), 1:1 Mażysz (26), 2:1 Peda (75)

IGLOOPOL: Lis – Majka (66 Szymczyk), Pawłowski, Kozłowski, Mikulski, Leśniak (55 Cyganowski), Peda, Biały, Tarała (76 Smoła), Mucha (63 Łoch), Buczek.

SOKÓŁ: Konefał – Drelich, Stępień, Petryk, Bieniasz (90 Omuru), Pietrzyk, Dziopak, Bednarz (76 Ivakhnenko), Kuca (76 Moskal), Mażysz, Kelechi.

Sędziował Mateusz Warzocha (Rzeszów). Żółta kartka Petryk.

W pozostałych meczach 29. kolejki:

Sokół Kamień – JKS Jarosław 0:4 (0:3)

Mykytsey (10, 25), Zastavnyi (43), Trukhan (78)

Sokół Kolbuszowa Dolna – Legion Pilzno 5:0 (3:0)

Siedlik (12, 32, 38), Tetlak (73), Khorolskyi (75)

Wisłok Wiśniowa - Głogovia Głogów Młp. 3:1 (2:1)

Maik (8, 71), Lewandowski (41-sam.) - Lorenc (18)

Stal Łańcut - Izolator Boguchwała 1:4 (1:1)

Piątek (40) - Kowal (34 79-karny), Marciniec (60), Bieniek (61)

Sokół Sieniawa - Orzeł Przeworsk 2:2 (1:1)

Stefan (14, 67) - Lorek (26), Michalik (63-karny)

Karpaty Krosno – Stal II Mielec 2:0 (1:0)

Radulj (36), Fundakowski (61)

Cosmos Nowotaniec – Strug Tyczyn 1:2 (0:1)

Pieszczoch (77-karny) - Wojtanowski (43), Cholewa (86)

Ekoball Sanok - Czarni Jasło 0:2 (0:1)

Michoń (17), Mastaj (90)

Tabela za www.regiowyniki.pl

Najlepsi strzelcy: 27 - Phkhakadze (Cosmos), 23 Musik (Sokół KD), 20 - Buczek (Igloopol), Reiman (JKS), 17 - Majewski (Wisłok), 15 - Mażysz (Sokół Nisko), Radulj (Karpaty).