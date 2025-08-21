Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Zielone Osiedle
0.0 / 5
Nisko 21 sierpnia 2025

Sokół Nisko przełożył mecz z Wisłokiem po śmierci Dawida Kaszuby

W środę, 20 sierpnia rozegrano osiem spotkań 3. kolejki 4. ligi podkarpackiej. Nie odbył się wyjazdowy mecz Sokoła Nisko w Wiśniowej, który został przełożony w związku z tragiczną śmiercią bramkarza Wisłoka, 30-letniego Dawida Kaszuby.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Według wstępnych ustaleń przebywający nad Soliną 30-letni Dawid Kaszuba wskoczył do wody, aby się ochłodzić i nagle zniknął pod taflą wody. Natychmiast rozpoczęto akcję poszukiwawczą z udziałem służb, ale przerwano ją ze względu na zapadający zmrok. W niedzielę po godzinie 16 odnaleziono ciało mężczyzny.
Dawid Kaszuba był zawodnikiem Wisłoka Wiśniowa, a wcześniej występował w młodzieżowych drużynach Stali Rzeszów. Spotkanie Wisłoka z Sokołem odbędzie się 24 września o godz. 16.

Tragedia, której nie można opisać słowami... Wyrazy współczucia dla rodziny, przyjaciół i całej piłkarskiej społeczności w Wiśniowej. Spoczywaj w pokoju Dawid - tej treści i zdjęcie bramkarza Wisłoka pojawiły się w poniedziałek rano na profilu klubowym Sokoła Nisko.

Pozostałe drużyny walczyły w środę o ligowe punkty. Spotkania dwóch zespołów reprezentujących podokręg Stalowa Wola, a więc dwóch beniaminków: Stali Gorzyce i ŁKS Łowisko zakończyły się remisami 3:3.
Po 3. kolejkach na czele tabeli, z kompletem punktów, Izolator Boguchwała i Cosmos Nowotaniec, który będzie najbliższym rywalem Sokoła Nisko. Spotkanie odbędzie się w piątek, 22 sierpnia o godz. 17.30.

Wyniki 3. kolejki:
POLONIA PRZEMYŚL - STAL GORZYCE 3:3 (2:2)
Gierczak (3, 59), Płocica (19) - Gustavo (43), Machowski (36), Garstka (90+4)
BŁAŻOWIANKA - ŁKS ŁOWISKO 3:3 ( 1:0)
Walas (42), Trzyna (77, 90+2) - Gumieniak (56), Stańko (58, 75)
IZOLATOR BOGUCHWAŁA - KS WIĄZOWNICA 3:1 (0:1)
Pikiel (50), Bieniek (53), Marciniec (61) - Płatek (9)
COSMOS NOWOTANIEC - JKS JAROSŁAW 2:1 (1:0)
Kalemba (7), Becerra (51) - Podstolak (66)
BŁĘKITNI ROPCZYCE - EKOBALL SANOK 0:1 (0:0)
Lorenc (67)
STAL ŁAŃCUT - IGLOOPOL DĘBICA 1:0 (0:0)
Piątek (67)
LEGION PILZNO - CZARNI JASŁO 0:2 (0:2)
Macnar (41), Nowak (44)
KARPATY KROSNO - LKS CZELUŚNICA 3:0 (0:0)
Radulj (47), Jimenez (63, 68)

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Pogoń Leżajsk kolejnym rywalem Sanu Stalowa Wola w Pucharze Polski
Stalowa Wola
Pogoń Leżajsk kolejnym rywalem Sanu Stalowa Wola w Pucharze Polski
Jacek Garbacik wicemistrzem Polski w triathlonie na dystansie olimpijskim
Stalowa Wola
Jacek Garbacik wicemistrzem Polski w triathlonie na dystansie olimpijskim
Puchar Polski w Rozwadowie, Zakrzowie, Ocicach i Trześni
Stalowa Wola
Puchar Polski w Rozwadowie, Zakrzowie, Ocicach i Trześni
„Stalówka” pojedzie do Goczałkowic-Zdroju
Stalowa Wola
„Stalówka” pojedzie do Goczałkowic-Zdroju
Nie ile ja zdobęde bramek, ale to ile Sokół będzie miał punktów
Nisko
Nie ile ja zdobęde bramek, ale to ile Sokół będzie miał punktów
Jastkowice. 4 memoriał Bogdana Dziuby
Stalowa Wola
Jastkowice. 4 memoriał Bogdana Dziuby
Unia kolejną ofiarą Sokoła. Czarni i Tanew ponownie „za trzy”
Stalowa Wola
Unia kolejną ofiarą Sokoła. Czarni i Tanew ponownie „za trzy”
Najszybciej za bolszewikiem gonił Michał Wojciechowski
Jarocin
Najszybciej za bolszewikiem gonił Michał Wojciechowski
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu