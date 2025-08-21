Sokół Nisko przełożył mecz z Wisłokiem po śmierci Dawida Kaszuby

Według wstępnych ustaleń przebywający nad Soliną 30-letni Dawid Kaszuba wskoczył do wody, aby się ochłodzić i nagle zniknął pod taflą wody. Natychmiast rozpoczęto akcję poszukiwawczą z udziałem służb, ale przerwano ją ze względu na zapadający zmrok. W niedzielę po godzinie 16 odnaleziono ciało mężczyzny.

Dawid Kaszuba był zawodnikiem Wisłoka Wiśniowa, a wcześniej występował w młodzieżowych drużynach Stali Rzeszów. Spotkanie Wisłoka z Sokołem odbędzie się 24 września o godz. 16.

– Tragedia, której nie można opisać słowami... Wyrazy współczucia dla rodziny, przyjaciół i całej piłkarskiej społeczności w Wiśniowej. Spoczywaj w pokoju Dawid - tej treści i zdjęcie bramkarza Wisłoka pojawiły się w poniedziałek rano na profilu klubowym Sokoła Nisko.



Pozostałe drużyny walczyły w środę o ligowe punkty. Spotkania dwóch zespołów reprezentujących podokręg Stalowa Wola, a więc dwóch beniaminków: Stali Gorzyce i ŁKS Łowisko zakończyły się remisami 3:3.

Po 3. kolejkach na czele tabeli, z kompletem punktów, Izolator Boguchwała i Cosmos Nowotaniec, który będzie najbliższym rywalem Sokoła Nisko. Spotkanie odbędzie się w piątek, 22 sierpnia o godz. 17.30.

Wyniki 3. kolejki:

POLONIA PRZEMYŚL - STAL GORZYCE 3:3 (2:2)

Gierczak (3, 59), Płocica (19) - Gustavo (43), Machowski (36), Garstka (90+4)

BŁAŻOWIANKA - ŁKS ŁOWISKO 3:3 ( 1:0)

Walas (42), Trzyna (77, 90+2) - Gumieniak (56), Stańko (58, 75)

IZOLATOR BOGUCHWAŁA - KS WIĄZOWNICA 3:1 (0:1)

Pikiel (50), Bieniek (53), Marciniec (61) - Płatek (9)

COSMOS NOWOTANIEC - JKS JAROSŁAW 2:1 (1:0)

Kalemba (7), Becerra (51) - Podstolak (66)

BŁĘKITNI ROPCZYCE - EKOBALL SANOK 0:1 (0:0)

Lorenc (67)

STAL ŁAŃCUT - IGLOOPOL DĘBICA 1:0 (0:0)

Piątek (67)

LEGION PILZNO - CZARNI JASŁO 0:2 (0:2)

Macnar (41), Nowak (44)

KARPATY KROSNO - LKS CZELUŚNICA 3:0 (0:0)

Radulj (47), Jimenez (63, 68)