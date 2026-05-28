Sokoł Nisko podejmie Błażowiankę, która wiosną nie wygrała żadnego meczu

31. kolejka w 4 lidze podkarpackiej rozpocznie się spotkaniem Sokoła Nisko z Błażowianką, które odbędzie się w piątek 29 maja o godz. 18. Dwójka pozostałych reprezentantów piłkarskiego podokręgu Stalowa Wola, ŁKS Łowisko i Stal Gorzyce zagrają w sobotę na wyjazdach.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W Nisku faworytem będą gospodarze, którzy zajmują 7. miejsce i chcą na tej pozycji utrzymać się do końca sezonu. Rywal z Błażowej to zdecydowany outsider. Błażowianka ma na swoim koncie tylko dwa zwycięstwa - oba odniesione jesienią, u siebie z LKS Czeluśnica 5:1 i na wyjeździe z Wisłoką Wiśniowa 3:1.
Na wiosnę zanotowała 12 porażek, a jedno spotkanie zremisowała, w Pilźnie z Legionem 1:1. Strzeliła w nich 17 goli, a straciła 47.

W Błażowej w pierwszej rundzie było 3:3. Sokół prowadził po pół godzinie gry 2:0 (Bieniasz, Pietrzyk), lecz na przerwę obydwa zespoły schodziły przy wyniku 2:2 - obie bramki dla miejscowych strzelił w pięć minut Trzyna. Kilka minut po wznowieniu gry po przerwie Błażowianka objęła prowadzenie po trafieniu Makarskiego.
W 63. minucie drugą żółtą kartką za krytykowanie orzeczenia sędziowskiego, w konsekwencji czerwoną, został ukarany trener gospodarzy, Patryk Bober, a chwilę później celnie z rzutu karnego uderzył Jakub Mażysz. Więcej goli kibice w tym dniu w Błażowej nie zobaczyli.

Błażowianka - Sokół Nisko, 29 maja, godzina 18.

