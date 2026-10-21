Sokół na czele, a rezerwy Stalówki wiceliderem

Trzeci zespół tabeli, ŁKS Łowisko zremisował w domu z Unią Nowa Sarzyna. Po 22. minutach gospodarze prowadzili 2:0, ale tuż przed przerwą w ciągu niecałych dwóch minut stracili dwie bramki - zdobywcą obydwu był Artur Łuczak - a po przerwie żadna z drużyn nie już nie wcelował piłki do bramki rywala.

Cenne trzy punkty wywalczyły również Zdziary, które w Jeżowem zapewniły sobie komplet punktów po golu w doliczonym czasie gry. Ciekawie było w Pysznicy. Olimpia była o krok od zwycięstwa nad Tanwią Wólka Tanewska, ale straciła prowadzenie tuż przed końcem spotkania. Gospodarze wygrywali 1:0 po trafieniu Karola Maziarza z 29. minuty, jednak w 89. minucie do remisu doprowadził wprowadzony po przerwie Konrad Małek. Z Tarnobrzega punkt wywiózł beniaminek ze Stanów.

STAL II STALOWA WOLA - STAL NOWA DĘBA 4:1 (3:0)

1:0 Keita (6), 2:0 Książek (19), 3:0 Saj (45), 3:1 Serafin (49), 4:1 Kort (65)

STALOWA WOLA: Madej - Książek, Żółtek (46 Waszkiewicz), Abramowicz, Kędziora, Opoka (80 Słowik), Kort (80 Bielecki), Chilik (73 Naporowski), Saj (80 Kopeć), Wójs, Keita (76 Piotrowski).

NOWA DĘBA: Chmielarski - Wątróbski, Dudek (46 Frodyma), Serafin, Misiak, Garboś (78 Pyryt), Róg, Sobusiak( Amjad 46).

Sędziował Rafał Sawicki (Tarnobrzeg). Żółta kartka Głod.

OLIMPIA PYSZNICA - TANEW WÓLKA TANEWSKA 1:1 (1:0)

1:0 Maziarz (29), 1:1 Małek (89)

OLIMPIA: Świeca - Książek, Maziarz (57 Urbanik), Pikuła, Figat (90 Mróz), W.Dziura, A.Golik (84 M.Golik), P.Młynarczyk, Turek (76 Ciupak), Bajgierowicz (57 Skrzypek).

TANEW: Wołoszyn - Kuczera, D.Kokoszka, K.Kokoszka, Siedler (46 Małek), Kowal, Ciosmak, Pieróg,m Siembida, Góreczny, Wójcik (75 Zięba).

Sędziował Karol Dziopak (Stalowa Wola). Żółte kartki: Wójcik, Kuczera, K.Kokoszka.

CZARNI LIPA - TRUCK KOTOWA WOLA 3:3 (2:2)

1:0 Szeser (2), 1:1 Panicz (13), 2:1 Konrad Chamera (20), 2:2 Paterek (22), 2:3 Kaczyński (52), 3:3 Szeser (72)

CZARNI: Stachowicz - Weremijewicz, Misiak, Mach, Dąbek (78 Kuziora), Konrad Chamera, A.Chamera, Tatar (81 Tatar), Czajka, Karol Chamera (78 Młynarski), Szeser

TRUCK: Czernecki - Bernaś, Madera, Majewski, Panicz, Studnicki (62 Madej), Paterek, D.Idec, Kaczyński (82 Krawczyk), B.Idec

Sędziował Tomasz Kopeć (Stalowa Wola). Żółte kartki: A.Chamera, Szeser, Młynarski - Madera, Majewski, Paterek, B.Idec, Bernaś.

STAL GORZYCE - SOKÓŁ KAMIEŃ 1:3 (0:1)

0:1 D.Podstawek (33), 1:1 Andrasik (85), 1-2 Konefał (90), 1:3 Kvetrniuk (90+3)

STAL: Wujek - Wziątek, Winiarski, Pereira, Edson, Madej, Fonseca, Górniak (64 Filipiak), Horajecki, Machowski, Świąder (78 Andrasik), da Silva (82 Torres Perea).

SOKÓŁ: Indycki - Konefał, Marut, Bednarz, Głodowski, Codello (70 M.Podstawek), Pohorilly (90 Łukasik), D.Podstawek, Perlak (75 Weres), Wójcik (60 Wąsik), Kvaterniuk.

Sędziował Paweł Okleciński (Zdziechowice). Żółte kartki: Świąder - Wójcik.

W pozostałych meczach 11. kolejki:

Podlesianka Kamień - Słowianin Grębów 2:1 (2:0)

1:0 Rurak (8), 2:0 Kowalski (16), 2:1 Piechniak (86)

Siarka II - Łęg Stany 1:1 (1:0)

1:0 Mądrzyk (11) - Giemza (65)

Sparta Jeżowe - LZS Zdziary 1:2 (1:1)

0:1 Marchut (22), 1:1 Piela (39), 1:2 Cieśla (90)

ŁKS Łowisko - Unia Nowa Sarzyna 2:2 (2:2)

1:0 Socha (7), 2:0 Mazek (22), 2:1 Łuczak (4), 2-2 Łuczak (45)

Tabela za www.regiowyniki.pl