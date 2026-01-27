Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Rudnik nad Sanem 26 stycznia 2026

Sobota z promilami

Mimo licznych apeli i działań prowadzonych przez policję, wciąż nie brakuje osób, które po alkoholu decydują się wsiąść za kierownicę. W minioną sobotę policjanci z powiatu niżańskiego przerwali dalszą jazdę dwóm nietrzeźwym kierującym - jednemu samochodem osobowym, drugiemu rowerem. Obaj mieli w organizmie ponad promil alkoholu.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do pierwszego zdarzenia doszło po godz. 20. Policjanci z niżańskiej drogówki, pełniący służbę na terenie powiatu, zatrzymali do kontroli osobowego volkswagena. Podczas rozmowy z kierującym, funkcjonariusze wyczuli od niego woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że 56-letni mieszkaniec gminy Rudnik nad Sanem miał ponad promil alkoholu w organizmie.

Tego samego dnia, po godz. 22, policjanci z Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem zatrzymali do kontroli kierującego jednośladem. Styl jazdy rowerzysty wzbudził podejrzenia funkcjonariuszy, które - jak się okazało - były uzasadnione. Badanie wykazało, że 45-letni mieszkaniec gminy Krzeszów również miał ponad promil alkoholu w organizmie.

Policjanci uniemożliwili obu mężczyznom dalszą jazdę. Kierujący samochodem odpowie za popełnione przestępstwo przed sądem, a jego prawo jazdy zostało zatrzymane. Z kolei nietrzeźwy rowerzysta został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych.

Policja po raz kolejny apeluje o rozsądek i trzeźwość na drodze, podkreślając, że nietrzeźwi kierujący stanowią poważne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Bal Sportowca 2026 za nami. Zobacz obszerną fotorelację z wydarzenia
Stalowa Wola
Bal Sportowca 2026 za nami. Zobacz obszerną fotorelację z wydarzenia
15-latek z mefedronem. Sprawą zajmie się sąd rodzinny
Stalowa Wola
15-latek z mefedronem. Sprawą zajmie się sąd rodzinny
Akt oskarżenia w sprawie oblania kwasem kobiety w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Akt oskarżenia w sprawie oblania kwasem kobiety w Stalowej Woli
Gmina Pysznica otrzymała dofinansowanie na transport publiczny w 2026 roku
Pysznica
Gmina Pysznica otrzymała dofinansowanie na transport publiczny w 2026 roku
Seniorka z powiatu niżańskiego straciła blisko milion złotych
Rudnik nad Sanem
Seniorka z powiatu niżańskiego straciła blisko milion złotych
Młodzieżowa Rada Miejska w Stalowej Woli z wizytą studyjną w Rzeszowie
Stalowa Wola
Młodzieżowa Rada Miejska w Stalowej Woli z wizytą studyjną w Rzeszowie
Rusza remont w Starostwie Powiatowym w Nisku
Nisko
Rusza remont w Starostwie Powiatowym w Nisku
Biegi, koncerty i licytacje. 34. Finał WOŚP w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Biegi, koncerty i licytacje. 34. Finał WOŚP w Stalowej Woli
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu