Sobota z promilami

Do pierwszego zdarzenia doszło po godz. 20. Policjanci z niżańskiej drogówki, pełniący służbę na terenie powiatu, zatrzymali do kontroli osobowego volkswagena. Podczas rozmowy z kierującym, funkcjonariusze wyczuli od niego woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że 56-letni mieszkaniec gminy Rudnik nad Sanem miał ponad promil alkoholu w organizmie.

Tego samego dnia, po godz. 22, policjanci z Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem zatrzymali do kontroli kierującego jednośladem. Styl jazdy rowerzysty wzbudził podejrzenia funkcjonariuszy, które - jak się okazało - były uzasadnione. Badanie wykazało, że 45-letni mieszkaniec gminy Krzeszów również miał ponad promil alkoholu w organizmie.

Policjanci uniemożliwili obu mężczyznom dalszą jazdę. Kierujący samochodem odpowie za popełnione przestępstwo przed sądem, a jego prawo jazdy zostało zatrzymane. Z kolei nietrzeźwy rowerzysta został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych.

Policja po raz kolejny apeluje o rozsądek i trzeźwość na drodze, podkreślając, że nietrzeźwi kierujący stanowią poważne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu.