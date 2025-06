„Sobie śpiewam a Muzom” – poezja Jana Kochanowskiego w Salonie Poezji

W atmosferę XVI-wiecznego Czarnolasu wprowadzą nas aktorzy Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie – Edyta Ostojak-Mącik i Daniel Salman, którzy przypomną zarówno radosne fraszki, jak i poruszające treny Kochanowskiego. Oprawę muzyczną zapewni wyjątkowa klawesynistka Anna Huszczo, przywołując dźwięki epoki, w której słowo i muzyka były sobie równorzędne. Spotkanie odbędzie 22 czerwca o godzinie 12 w Rozwadowskim Domu Kultury.

Gospodarzami Salonu będą: Elżbieta Drobny, Katarzyna Pawłowska, Marek Gruchota i Sławomir Mączka.

To wydarzenie nie tylko dla miłośników literatury – to duchowe spotkanie z przeszłością, która nadal ma nam wiele do powiedzenia.

Bilety dostępne:

Online: Bilety MDK

Stacjonarnie:

– Kasa MDK (pon.–pt. 8:30–10:00, 13:00–16:00)

– RDK „Sokół” (pon.–pt. 8:00–13:00 oraz godzinę przed wydarzeniem)