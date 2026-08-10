Śmiertelny wypadek w Jeżowem. Nie żyje 46-letni rowerzysta

Do wypadku doszło 8 sierpnia około godz. 9. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 50-letni kierowca Opla zderzył się z jadącym rowerem 46-letnim mieszkańcem powiatu niżańskiego.

Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Rowerzysta był reanimowany, jednak jego życia nie udało się uratować.

Policjanci pracowali na miejscu pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczono ślady i wykonano oględziny miejsca wypadku.

Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane. Policja prowadzi postępowanie, które ma wyjaśnić, jak doszło do tragicznego zderzenia.

Fot. KPP Nisko