Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
wsa
Fot. KPP Nisko
0.0 / 5
Jeżowe 10 sierpnia 2026

Śmiertelny wypadek w Jeżowem. Nie żyje 46-letni rowerzysta

Do tragicznego wypadku doszło w sobotni poranek na drodze wojewódzkiej nr 878 w Jeżowem. Samochód osobowy zderzył się z rowerzystą. Mimo reanimacji 46-letniego mężczyzny nie udało się uratować.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do wypadku doszło 8 sierpnia około godz. 9. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 50-letni kierowca Opla zderzył się z jadącym rowerem 46-letnim mieszkańcem powiatu niżańskiego.

Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Rowerzysta był reanimowany, jednak jego życia nie udało się uratować.

Policjanci pracowali na miejscu pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczono ślady i wykonano oględziny miejsca wypadku.

Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane. Policja prowadzi postępowanie, które ma wyjaśnić, jak doszło do tragicznego zderzenia.

Fot. KPP Nisko

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Łowiecka tradycja, muzyka i spotkanie z lokalną kulturą
Nisko
Łowiecka tradycja, muzyka i spotkanie z lokalną kulturą
Droga w Kustrawie zostanie przebudowana
Krzeszów
Droga w Kustrawie zostanie przebudowana
Święto Wojska Polskiego w Nisku. Sprawdź program uroczystości
Nisko
Święto Wojska Polskiego w Nisku. Sprawdź program uroczystości
„O Matmo!” z Centrum Nauki Kopernik
Nisko
„O Matmo!” z Centrum Nauki Kopernik
GOK w Zaklikowie świętuje 50-lecie. Będzie gala, koncerty i potańcówka
Zaklików
GOK w Zaklikowie świętuje 50-lecie. Będzie gala, koncerty i potańcówka
Dożynki Gminy Zaleszany już 16 sierpnia
Zaleszany
Dożynki Gminy Zaleszany już 16 sierpnia
Oddział Chirurgiczny w niżańskim szpitalu po remoncie
Nisko
Oddział Chirurgiczny w niżańskim szpitalu po remoncie
Droga do Pysznicy wciąż zamknięta. Służby pracują po czołowej kolizji
Stalowa Wola
Droga do Pysznicy wciąż zamknięta. Służby pracują po czołowej kolizji
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu