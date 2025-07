Malinowe święto w Zdziechowicach przyciągnęło tłumy

Festiwal rozpoczął się o godz. 14 od uroczystej mszy polowej w parku przy Zespole Szkół w Zdziechowicach, odprawionej w intencji mieszkańców. Następnie delegacje złożyły wieńce przed pomnikiem upamiętniającym erygowanie miejscowej parafii. Oficjalna część szybko ustąpiła miejsca radosnemu świętowaniu na stadionie LKS Huragan, gdzie czekało mnóstwo atrakcji.

Na scenie zaprezentowały się m.in. Orkiestra Dęta OSP Zdziechowice oraz chór "Gloria", a następnie swój talent pokazali podopieczni Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie i uczniowie miejscowego Zespołu Szkół. Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy kulinarne, których wyniki ogłoszono właśnie podczas festiwalu.

W konkursie „Przy regionalnym stole” nagrodę główną zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich Zdziechowice za aromatyczną gęsinę w sosie malinowym. Wyróżniono także: Renatę Małek za bigos oraz KGW Antoniówka „Pod Sosnami” za pazibrodę z jadalnym kwiatem juki.

W rywalizacji o tytuł „Malinowego Specjału” triumfowało Koło Gospodyń i Gospodarzy „Paramianie” za wyjątkowy sernik z malinami pieczony na wodzie. Wyróżnienia otrzymały m.in.: Wanda Tatar, Laura Ruszecka, Iwona Kułaga, Jolanta Czajka oraz KGW Antoniówka i KGW Zdziechowice – każda z pań i grup zaprezentowała własne malinowe słodkości.

Wieczór należał do muzyki – o 19:00 na scenie wystąpiła kapela Kalina Folk, a o 20:00 festiwalowa publiczność bawiła się przy przebojach legendarnego zespołu Top One. Zabawa trwała do późnych godzin dzięki Malinowej Dyskotece z DJ-em DG Art.

Na festiwalu nie zabrakło stoisk rękodzielniczych, regionalnych specjałów, animacji dla dzieci, dmuchańców i pokazów przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku. Całe wydarzenie było nie tylko świętem lokalnej tradycji, ale także okazją do integracji mieszkańców i promocji kulinarnych oraz kulturalnych bogactw regionu.

Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Zaklikowa oraz Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie.