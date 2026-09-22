Smaki historii w Ulanowie. Bezpłatne warsztaty kuchni lasowiackiej

Warsztaty rozpoczną się o godz. 16. Uczestnicy będą mieli okazję poznać kulinarne tradycje regionu oraz potrawy charakterystyczne dla kuchni lasowiackiej.

Wydarzenie organizowane jest w ramach zadania „Smaki historii - realizacja koncepcji Uniwersytet Samorządności poprzez upowszechnianie wielokulturowej tradycji powiatu niżańskiego”.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, obowiązują jednak zapisy. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 15 876 30 14 oraz mailowo: stowarzyszenietratwa@op.pl.

Warsztaty odbędą się 25 września o godz. 16 w GCK w Ulanowie.