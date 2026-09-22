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Ulanów 22 września 2026

Smaki historii w Ulanowie. Bezpłatne warsztaty kuchni lasowiackiej

Tradycyjne potrawy lasowiackie i lokalne produkty będą tematem bezpłatnych warsztatów kulinarnych „Smaki historii”. Spotkanie odbędzie się w piątek, 25 września, w Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Warsztaty rozpoczną się o godz. 16. Uczestnicy będą mieli okazję poznać kulinarne tradycje regionu oraz potrawy charakterystyczne dla kuchni lasowiackiej.

Wydarzenie organizowane jest w ramach zadania „Smaki historii - realizacja koncepcji Uniwersytet Samorządności poprzez upowszechnianie wielokulturowej tradycji powiatu niżańskiego”.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, obowiązują jednak zapisy. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 15 876 30 14 oraz mailowo: stowarzyszenietratwa@op.pl.

Warsztaty odbędą się 25 września o godz. 16 w GCK w Ulanowie.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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