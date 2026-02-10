Służby przerwały narkotykowy proceder. Zatrzymano 14 podejrzanych

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy sprzedawali środki odurzające i substancje psychotropowe, wykorzystując do tego szyfrowane komunikatory internetowe. Do obrotu miały trafić znaczne ilości narkotyków, w tym m.in. ponad 15 kilogramów marihuany oraz około 5 kilogramów mefedronu. Wśród rozprowadzanych substancji były również kokaina, amfetamina, haszysz, grzybki halucynogenne, tabletki LSD oraz e-papierosy zawierające THC.

Skoordynowana akcja służb została przeprowadzona na początku lutego. W działaniach, oprócz CBZC z Rzeszowa, brali udział policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, komend powiatowych w Nisku i Leżajsku, kontrterroryści oraz przewodnicy z psami wyszkolonymi do wykrywania narkotyków. Przeszukano mieszkania, pojazdy i inne miejsca powiązane z działalnością podejrzanych.

Podczas akcji zabezpieczono narkotyki, dwie jednostki broni oraz gotówkę. Zatrzymano 13 mężczyzn w wieku od 23 do 37 lat, których doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. Usłyszeli oni zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz handlu dużymi ilościami narkotyków.

Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu środków zapobiegawczych wobec 12 podejrzanych. W jednym przypadku zastosowano środek wolnościowy. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa i ma charakter rozwojowy.

