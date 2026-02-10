Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MalBus
Fot. CBZC
0.0 / 5
10 lutego 2026

Służby przerwały narkotykowy proceder. Zatrzymano 14 podejrzanych

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 14 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy sprzedawali środki odurzające i substancje psychotropowe, wykorzystując do tego szyfrowane komunikatory internetowe. Do obrotu miały trafić znaczne ilości narkotyków, w tym m.in. ponad 15 kilogramów marihuany oraz około 5 kilogramów mefedronu. Wśród rozprowadzanych substancji były również kokaina, amfetamina, haszysz, grzybki halucynogenne, tabletki LSD oraz e-papierosy zawierające THC.

Skoordynowana akcja służb została przeprowadzona na początku lutego. W działaniach, oprócz CBZC z Rzeszowa, brali udział policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, komend powiatowych w Nisku i Leżajsku, kontrterroryści oraz przewodnicy z psami wyszkolonymi do wykrywania narkotyków. Przeszukano mieszkania, pojazdy i inne miejsca powiązane z działalnością podejrzanych.

Podczas akcji zabezpieczono narkotyki, dwie jednostki broni oraz gotówkę. Zatrzymano 13 mężczyzn w wieku od 23 do 37 lat, których doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. Usłyszeli oni zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz handlu dużymi ilościami narkotyków.

Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu środków zapobiegawczych wobec 12 podejrzanych. W jednym przypadku zastosowano środek wolnościowy. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa i ma charakter rozwojowy.

Fot. CBZC

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Ponad 11 mln zł na cyfrową transformację Szpitala Powiatowego
Stalowa Wola
Ponad 11 mln zł na cyfrową transformację Szpitala Powiatowego
Bracia Adamczykowie w Stalowej Woli - wystawa „Współbrzmienie 3”
Stalowa Wola
Bracia Adamczykowie w Stalowej Woli - wystawa „Współbrzmienie 3”
Borsuk i koledzy na Bliskim Wschodzie
Stalowa Wola
Borsuk i koledzy na Bliskim Wschodzie
Milionowe wsparcie dla OSP. Nowy sprzęt trafił do strażaków
Stalowa Wola
Milionowe wsparcie dla OSP. Nowy sprzęt trafił do strażaków
Dzień Bezpiecznego Internetu - ważny temat także w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Dzień Bezpiecznego Internetu - ważny temat także w Stalowej Woli
Pamięć o ofiarach Golgoty Wschodu
Stalowa Wola
Pamięć o ofiarach Golgoty Wschodu
Oszustwo na sprzedaż koców. 90-latka straciła 27 tysięcy złotych
Nisko
Oszustwo na sprzedaż koców. 90-latka straciła 27 tysięcy złotych
Ścieżki nie będzie
Radomyśl nad Sanem
Ścieżki nie będzie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu