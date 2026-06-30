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Stalowa Wola Pysznica 30 czerwca 2026

Słowiańska Noc Kupały. Magiczne pożegnanie wiosny i powitanie lata

Sobota, 20 czerwca upłynęła w Kuziorach pod znakiem słowiańskich tradycji, etnicznych brzmień i gorącej, przedwakacyjnej atmosfery. Wyjątkowe wydarzenie, zorganizowane przez brandwickie Stowarzyszenie Razem dla Zdrowia przyciągnęło prawie sześćdziesiąt osób, które pożegnały wiosnę, ruszając w mistyczną podróż do czasów naszych przodków. Przewodniczką po tych zamierzchłych tradycjach była dr Anna Witkowska-socjolożka Uniwersytetu Rzeszowskiego.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Wydarzenie obfitowało w tradycyjne obrzędy, które połączyły pokolenia, od pięcio do osiemdziesięciolatka i pozwoliły odkryć dawną tożsamość.

Przy klimatycznej muzyce etnicznej odbyła się inspirująca prelekcja, po której uczestnicy wspólnie pletli wianki. Kulminacyjnym punktem nocy były widowiskowe inscenizacje słowiańskinich ceremonii ognia i wody, poszukiwanie legendarnego kwiatu paproci oraz tradycyjne skoki przez ognisko i puszczanie wianków na wodę.

Magiczny klimat dopełniły nocne tańce ze świecami i pochodniami oraz zabawa przy ognisku pod gwiazdami...

Organizatorzy zadbali również o podniebienia gości. Wspólnej zabawie towarzyszyła prawdziwa uczta przy swojskim jadle – serwowano aromatyczny bigos, dania z kociołka i grilla oraz tradycyjny chleb ze smalcem i mielonką. Wydarzenie nie tylko przybliżyło kulturę dawnych Słowian, ale przede wszystkim stworzyło przestrzeń do budowania przyjaźni i integracji lokalnej społeczności.

Izabella Drozd - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Razem dla Zdrowia

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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