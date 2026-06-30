Słowiańska Noc Kupały. Magiczne pożegnanie wiosny i powitanie lata

Wydarzenie obfitowało w tradycyjne obrzędy, które połączyły pokolenia, od pięcio do osiemdziesięciolatka i pozwoliły odkryć dawną tożsamość.

Przy klimatycznej muzyce etnicznej odbyła się inspirująca prelekcja, po której uczestnicy wspólnie pletli wianki. Kulminacyjnym punktem nocy były widowiskowe inscenizacje słowiańskinich ceremonii ognia i wody, poszukiwanie legendarnego kwiatu paproci oraz tradycyjne skoki przez ognisko i puszczanie wianków na wodę.

Magiczny klimat dopełniły nocne tańce ze świecami i pochodniami oraz zabawa przy ognisku pod gwiazdami...

Organizatorzy zadbali również o podniebienia gości. Wspólnej zabawie towarzyszyła prawdziwa uczta przy swojskim jadle – serwowano aromatyczny bigos, dania z kociołka i grilla oraz tradycyjny chleb ze smalcem i mielonką. Wydarzenie nie tylko przybliżyło kulturę dawnych Słowian, ale przede wszystkim stworzyło przestrzeń do budowania przyjaźni i integracji lokalnej społeczności.

Izabella Drozd - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Razem dla Zdrowia