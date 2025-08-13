Słodkie święto w Bojanowie – Dni Miodu 2025 pełne atrakcji

Uczestnicy mieli okazję spróbować różnorodnych miodów prosto od lokalnych pszczelarzy. Oprócz stoisk z miodami, na gości czekały liczne stoiska gastronomiczne i handlowe. Organizatorzy zadbali również o bogaty program artystyczny, w którym nie zabrakło występów lokalnych zespołów. Były też koncerty gwiazd takich jak Defis, Milano, Power Play. Niedzielny program Dni Miodu w Bojanowie był też ucztą dla oczu. Uczestnicy z zachwytem podziwiali misternie tkane wieńce dożynkowe, które powstały z kłosów zbóż, ziół i kolorowych kwiatów, tworząc prawdziwe dzieła sztuki ludowej.

Dni Miodu w Bojanowie okazały się wspaniałą okazją do spędzenia czasu w gronie rodziny i przyjaciół, a także do promowania lokalnego dziedzictwa i produktów. Impreza była udanym podsumowaniem letnich wydarzeń w regionie, pozostawiając uczestnikom słodkie wspomnienia.