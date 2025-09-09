Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Zielone Osiedle
0.0 / 5
Nisko Jeżowe 9 września 2025

Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na S19 pod Jeżowem

Prokuratura Rejonowa w Nisku wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło 5 września 2025 roku na drodze ekspresowej S-19 w rejonie Miejsca Obsługi Podróżnych w Jeżowem.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Według wstępnych ustaleń kierujący Skodą Octavia, 29-letni mieszkaniec Niska, uderzył w tył Skody Scala prowadzonej przez 61-letniego mieszkańca Rzeszowa. W wyniku zderzenia śmierć poniosły dwie osoby - pasażerka Skody Octavia, dziennikarka Polskiego Radia Katarzyna Stoparczyk, oraz pasażer Skody Scala, 57-letni mieszkaniec Łukawca.

Pozostali uczestnicy wypadku trafili do szpitali w Leżajsku i Rzeszowie. Pojazdy zostały zabezpieczone, a na miejscu pracowali biegli. Sekcje zwłok ofiar zaplanowano w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie. Jak ustalono, kierowcy byli trzeźwi.

Śledztwo prowadzone jest w kierunku przestępstwa z art. 177 § 2 kodeksu karnego i ma na celu szczegółowe wyjaśnienie przyczyn oraz przebiegu zdarzenia.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Wygraj projekt swojego wymarzonego ogrodu!
Wygraj projekt swojego wymarzonego ogrodu!
Nowe M² w bibliotece - przestrzeń dla młodzieży po szkole
Stalowa Wola
Nowe M² w bibliotece - przestrzeń dla młodzieży po szkole
„To ja, Andrzej Duda” - książkę kupisz u nas w Wydawnictwie SZTAFETA
„To ja, Andrzej Duda” - książkę kupisz u nas w Wydawnictwie SZTAFETA
Przerwa w dostawie ciepłej wody w Stalowej Woli i Nisku
Stalowa Wola
Przerwa w dostawie ciepłej wody w Stalowej Woli i Nisku
Pędził 119 km/h w terenie zabudowanym
Bojanów
Pędził 119 km/h w terenie zabudowanym
Pomaganie jest cool - rusza konkurs dla uczniów
Stalowa Wola
Pomaganie jest cool - rusza konkurs dla uczniów
Prawie 300 nowych komputerów i tabletów dla szkół w Powiecie Niżańskim
Nisko
Prawie 300 nowych komputerów i tabletów dla szkół w Powiecie Niżańskim
Nowa hala sportowa przy „Siódemce” otwarta
Stalowa Wola
Nowa hala sportowa przy „Siódemce” otwarta
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu