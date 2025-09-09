Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na S19 pod Jeżowem

Według wstępnych ustaleń kierujący Skodą Octavia, 29-letni mieszkaniec Niska, uderzył w tył Skody Scala prowadzonej przez 61-letniego mieszkańca Rzeszowa. W wyniku zderzenia śmierć poniosły dwie osoby - pasażerka Skody Octavia, dziennikarka Polskiego Radia Katarzyna Stoparczyk, oraz pasażer Skody Scala, 57-letni mieszkaniec Łukawca.

Pozostali uczestnicy wypadku trafili do szpitali w Leżajsku i Rzeszowie. Pojazdy zostały zabezpieczone, a na miejscu pracowali biegli. Sekcje zwłok ofiar zaplanowano w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie. Jak ustalono, kierowcy byli trzeźwi.

Śledztwo prowadzone jest w kierunku przestępstwa z art. 177 § 2 kodeksu karnego i ma na celu szczegółowe wyjaśnienie przyczyn oraz przebiegu zdarzenia.