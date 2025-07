Sławosz wylądował. Nowa misja już wkrótce

Przypomnijmy: kapsuła Dragon Grace z 4-osobową załogą misji Ax-4, w tym Polakiem Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim, zgodnie z planem wodowała w Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii we wtorek, 15 lipca o godz. 11.31 czasu polskiego. Powrót kapsuły po 17-dniowej misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) przebiegł zgodnie z planem.

Astronautów przewieziono do Houston, gdzie czekały na nich rodziny, na Sławosza – żona Aleksandra.

Tygodniowe badania w Kolonii

Od 16 lipca Polak przebywa już w Niemczech, w Kolonii, w siedziba Europejskiego Centrum Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Trafił tu do ośrodka Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej „Envihab”, gdzie zespół medycyny kosmicznej ESA będzie monitorował jego stan zdrowia i kondycję podczas powrotu do ziemskiej grawitacji.

W Niemczech Uznański-Wiśniewski przejdzie tygodniowe, kompleksowe badania lekarskie oraz proces adaptacji do ziemskich warunków. 17-dniowy pobyt na ISS nie prowadzi do poważnych zmian w masie mięśniowej czy funkcjonowaniu organizmu, jednak astronauci zawsze potrzebują czasu, by znów swobodnie poruszać się po Ziemi.

Wiele spotkań w Polsce

– Wracam z głową pełną pomysłów, jak wykorzystać tę misję i zbudować naszą przyszłość - powiedział Sławosz po powrocie z kosmicznej misji.

Teraz czeka go kolejna. Po tygodniowych testach medycznych, nastąpi oficjalne powitanie polskiego astronauty w Warszawie. Potem wróci do Kolonii na dodatkowe badania, poleci do USA do siedziby NASA (Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej), a później przez pół roku na spotkaniach w Polsce będzie opowiadał o swoich wrażeniach, obserwacjach i doświadczeniach z lotu i pobytu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Kto wie, być może zawita i do Stalowej Woli.

Pij mleko - może polecisz w kosmos!

Pierwszy polski kosmonauta, Mirosław Hermaszewski, raz odwiedził nasze miasto. 15 marca 2012 r. gościł w szkole podstawowej nr 11. Był wtedy twarzą ogólnopolskiej kampanii promującej zdrowy sposób życia i odżywiania się. Szkoła ta, podobnie jak inne podstawówki, realizowała wówczas program „Doskonałe mleko w szkole”.

W wywiadzie dla „Sztafety” Hermaszewski powiedział wówczas m.in. tak:

– W pierwszych godzinach w kosmosie, kiedy zamykałem oczy, to realność gdzieś odpływała. Musiałem się uszczypnąć, bo na Boga, dlaczego na tych 35 milionów Polaków trafiło wtedy akurat na mnie? A doznania były niesamowite. Proszę pamiętać, że dobę przeżywałem w 90 minut, bo tyle trwało jedno okrążenie wokół Ziemi. A ja w ciągu „ziemskiej” doby okrążałem naszą planetę aż 16 razy. Czyli mogłem obserwować szesnaście wschodów i zachodów słońca w ciągu 24 godzin! Było wtedy też tak, że w kosmosie często myślałem o Ziemi, a na Ziemi – o kosmosie. Te doznania pozostały ze mną do dziś.

A kto tą korbą kręci?

– Pozwalałem sobie na obserwowanie, rozmyślania, nawet spoglądanie, czy jestem sam, czy ktoś za burtą statku mi nie towarzyszy. Pojawiały się myśli metafizyczne – tak w 2021 r. Mirosław Hermaszewski wspominał dla mediów swój pobyt w kosmosie.

A w jednym z wywiadów w 2013 r. mówił: – Przeżycia w kosmosie są niesamowite, ale trudno je opisać. Jak zacząłem przez iluminator przyglądać się głębi kosmosu, to rzeczywiście coś czułem. Nie wiem dokładnie co, ale naprawdę czułem czyjąś obecność.

Z kolei w lipcu 2022 r., na jednym ze spotkań w Polsce, powiedział, że na różnych zjazdach i kongresach, kolegom-kosmonautom, którzy czuli podobnie, odpowiadał: „Słuchaj, skoro nasza galaktyka wiruje, ma jakiś środek. To musi być przecież korba”. A kto tą korbą kręci? To już pozostawiam Państwu – mówił Mirosław Hermaszewski.

Powtarzał też, że zna nikogo, kto był wierzący, wyleciał w kosmos i wróciłby ateistą. Ale zna takich, którzy polecieli w kosmos jako niewierzący, ale wrócili z wiarą.

***

W czerwcu 1978 r. Polska była czwartym krajem na świecie (po ZSRR, USA i Czechosłowacji), który wysłał swego astronautę w przestrzeń kosmiczną. Przedstawiciele państw bloku wschodniego latali w ramach programu INTERKOSMOS.

Ale Polska flaga po raz pierwszy pojawiła się w kosmosie już w lipcu 1969 r. Wtedy biało-czerwona poleciała aż na Księżyc, w ramach misji Apollo 11, kiedy człowiek po raz pierwszy stanął na Srebrnym Globie. Amerykańscy astronauci zabrali wtedy z sobą malutkie flagi wszystkich 135 ówczesnych państw. Podobnie uczynili w grudniu 1972 r. podczas wyprawy Apollo 17, ostatniej – jak dotąd – misji człowieka na Księżyc.

Flagę Polski z 1969 r. można oglądać w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym, a z 1972 r. – w Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie.

Marzec 2012 r. Mirosław Hermaszewski w Stalowej Woli, w szkole podstawowej nr 11

Pierwszy Polak w kosmosie